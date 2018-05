Qui n'a pas oublié un jour d'effectuer son changement d'adresse à un endroit avec des conséquences parfois désagréables?

Deux jeunes entrepreneurs québécois, Guillaume Lahoud et Philippe Tardif-Michaud, ont dû déménager plusieurs fois dans les dernières années après leurs études. Ils se sont alors penchés sur comment ils pourraient se faciliter la vie, ainsi que celle de tout le monde, avec un outil qui permettrait d'effectuer tous ses changements d'adresse à partir d'un seul endroit. En est sorti MovingWaldo.

«On s'est rendu compte à un moment donné que c'était extrêmement pénible chaque année de faire les changements d'adresse auprès des gouvernements et des entreprises, en plus de tous ceux qu'on oublie comme le concessionnaire automobile, les organismes de charité, les programmes de récompense... il y en a tellement. Non seulement le courrier se perd, mais c'est une tâche ennuyante», explique d'entrée de jeu Philippe Tardif-Michaud en entrevue avec le HuffPost Québec.

«On s'est penché à savoir si des solutions modernes, au goût du jour, et il n'y avait rien sur le marché canadien. Il y en avait d'autres dans d'autres pays, alors on s'est dit "on va le bâtir ici".»

Avant la commercialisation du site web en 2015, les entrepreneurs en herbe ont réussi à convaincre au-dessus de 500 organismes publics et privés de participer à l'aventure.

La plateforme est gratuite pour les utilisateurs. Ce sont les partenaires de MovingWaldo qui permettent à l'entreprise de prospérer. «Quand les gens viennent faire leur changement d'adresse, évidemment ils sont en processus de déménagement, il y a plusieurs besoins qui peuvent se présenter. On travaille avec des commanditaires qui peuvent offrir différents produits et services sur notre plateforme, par exemple une location de camion ou un service Internet», expose M. Tardif-Michaud.

MovingWaldo a déjà effectué 100 000 changements d'adresse, et porte son objectif à 150 000 d'ici la fin de l'année, avec une présence dans toutes les provinces canadiennes.

Comment ça fonctionne?

Pour utiliser MovingWaldo, il faut d'abord se créer un compte et par la suite inscrire l'adresse quittée et l'adresse emménagée. Après quelques questions de base, on peut choisir les organismes auxquels on demande le changement d'adresse. On vérifie ensuite les informations et on envoie les formulaires électroniques.

Un petit coup de pouce des Dragons

Peut-être que l'idée vous semble familière? Les deux hommes derrière MovingWaldo se sont présentés en février 2017 à l'émission Dans l'oeil du dragon à Radio-Canada. «Ça a été une super bonne expérience et on a eu du bon feedback. L'opportunité d'aller à la télé s'est présentée tôt dans nos plans. Ils nous ont dit: "le modèle d'affaires, on aimerait que vous nous le démontriez que ça fonctionne". On n'a pas eu d'investissement, mais on a eu une très belle visibilité, surtout que l'émission a été diffusée en juin, juste avant les déménagements», se réjouit Philippe Tardif-Michaud.

Une capsule de deux minutes intitulée «la suite de l'histoire» de MovingWaldo sera de plus diffusée le mercredi 30 mai, à 20h.

D'où vient le nom?

Et qu'est-ce que ce nom bizarre, MovingWaldo? «C'est un clin d'oeil aussi pour les entreprises qui trouvent dans l'entreprise un bénéfice puisqu'ils ne perdent pas leurs clients après un déménagement, au lieu de le chercher comme dans la bande dessinée "Où est Charlie?" [Waldo est le nom anglais de Charlie]. Le nom est en anglais parce que Guillaume travaillait en Alberta lors de la mise sur pied du projet, mais on a finalement décidé de le partir au Québec.»