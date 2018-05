Le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump risque d'être annulé, mais il a déjà sa médaille

Une médaille célébrant la prochaine rencontre historique entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un a été frappée à l'initiative de l'agence de communication de la Maison-Blanche. Le futur "souvenir" d'une rencontre, certes prévue le 12 juin, mais actuellement compromise par la menace d'annulation de Pyongyang.

Le porte-parole adjoint de l'exécutif Raj Shah a fait savoir dans un communiqué lundi 21 mai au soir que "la Maison-Blanche n'a participé aucunement à conception de la pièce, ni à sa fabrication". La pièce est ornée des profils de Trump et Kim, qualifié de "leader suprême", sur fond de drapeaux américain et nord-coréen.

Less than a month to Trump-Kim summit, White House Communications Agency (WHCA) releases its "trip coin."

This is #74 of 250 made. pic.twitter.com/UTEJg1GyWv