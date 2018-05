La basket serait-elle la nouvelle chaussure des grandes occasions?

Les baskets sont partout et se portent en toute occasion et plus que jamais - mais auriez-vous imaginé possible une invitée du mariage royal chaussant ses sneakers préférés sous sa robe longue haute couture?

Figurez-vous que Serena Williams l'a fait et ce n'est pas une première pour la championne de tennis. La star a partagé une vidéo accompagnée de cette phrase sur son compte Instagram: « little fact : je porte toujours des sneakers sous mes robes de soirée. »

Et on ne peut pas dire qu'elle ne s'y connaît pas en la matière.

La preuve en images de la championne de tennis portant cette magnifique robe signée Valentino et des baskets noires et blanches.

Voyez plutôt:

Vous remarquerez que les baskets passent inaperçues compte tenu de la longueur du modèle, il aurait été plus difficile de l'imaginer porter ses sneakers avec une robe cocktail aux genoux!

Des modèles toujours plus stylés et à semelles épaisses pour ce printemps-été 2018

Les baskets semelles épaisses sont la SUPER tendance du printemps pour elle tout comme lui. Une réminiscence des années 90, années qui sont partout pour les beaux jours.

Fini les modèles légers, l'heure est aux baskets imposantes qui en jettent et qui ne passeront pas inaperçues. Chic n'est pas le premier mot qui nous viendra en tête, mais avec leurs grosses semelles -parfois même compensées - il sera question de prendre de la hauteur. Toutes les marques même les plus couture telle que Balenciaga pour ne citer qu'elle s'y sont mise nous rappelant que les années 90 ne sont pas si loin finalement.

