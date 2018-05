Le rappeur Lil Uzi vert n'aura finalement pas pu monter sur scène comme prévu au festival Santa Teresa le samedi 20 mai.

Selon le compte Facebook du festival se déroulant à Sainte-Thérèse, l'absence de l'artiste serait due à «un manque de coopération des douanes canadiennes». «Plusieurs tentatives ont été faites de notre part auprès des autorités pour remédier au problème, nous y avons cru jusqu'à la dernière minute étant donné que les artistes étaient rendus à l'aéroport de Dorval. Mais ce sont surtout les festivaliers qui ont dû attendre trop longtemps pour avoir une confirmation de l'annulation des shows et nous en sommes désolés », expliquent par voie de communiqué Julien Aidelbaum et Nycholas Fortin, les organisateurs de Santa Teresa. Un remboursement est possible au point d'achat jusqu'au 1er juin.

Santa Teresa avait pourtant, via une publication Facebook, indiqué que Lil Uzi Vert se trouvait «bel et bien en ville» plus tôt samedi.

Les prestations de deux autres rappeurs américains, Ski Mask The Slump God et Trippie Redd, avaient également été annulées en raison de «problèmes de passeports».

Santa Teresa a fait savoir que les billets des festivaliers seraient remboursés.

L'annulation de la performance de Lil Uzi Vert a suscité l'ire de plusieurs usagers de Facebook, qui ont critiqué l'organisation du festival. Alors que le spectacle devait commencer à 21h30, l'annonce de son annulation a eu lieu peu après 23h30. Plusieurs festivaliers ont accusé Santa Teresa de faire preuve d'un manque de transparence.