10 spectacles qui s'éloignent des conventions au Festival TransAmériques

Parce qu’elle illustre merveilleusement bien la rencontre entre l’ici et l’ailleurs, l’adaptation brésilienne de la pièce de théâtre québécoise Tom à la ferme est dans le haut de notre liste. Racontant avec un mélange de poésie et de non-dits la première rencontre entre Tom et sa belle-famille, qui ne connaissait rien de la vie homosexuelle de leur défunt fils et frère, la pièce – adaptée au cinéma par Xavier Dolan – a été reprise un peu partout sur la planète. Selon son auteur, Michel Marc Bouchard, la version théâtrale brésilienne, brutale, boueuse et frontale, est l’une des meilleures, sinon la plus puissante.

And So You See… Our Honorable Blue Sky and Ever Enduring Sun… Can Only Be Consumed Slice by Slice… (2 au 4 juin)

R Orlin

Une œuvre aussi totale et grandiose que son titre. Un exposé des multiples couches de complexité qui peuplent le quotidien post-apartheid en Afrique du Sud. Un spectacle décrit comme «un requiem pour l’humanité» par nos collègues du Huffington Post France. (2 au 4 juin)