Quelques anecdotes amusantes à propos de Walt Disney World

Puisque l'été est à nos portes, voici l'occasion rêvée d'organiser des moments de qualité en famille. Au lieu de parcourir les allées d'un magasin de jouets, emmenez vos enfants vivre des expériences mémorables à Walt Disney World comme Toy Story Land et Donald's Dino Bash!, ainsi que la série de spectacles Guardians of the Galaxy – Awesome Mix Live!, figurent parmi les nouveautés les plus attendues de l'été. Elles seront la porte d'entrée d'un monde de plaisirs et de découvertes!

Pendant que vous examinez toutes les possibilités que vous réserve Walt Disney World cette année, voici quelques anecdotes amusantes qui stimuleront votre imagination et vous aideront à planifier votre prochain voyage.

Le parc thématique Disney's Animal Kingdom

Inauguré en 1998, le parc Disney's Animal Kingdom comporte des sections entièrement dédiées à l'environnement naturel et à la protection de la faune. Saviez-vous que le tout premier animal à y avoir vu le jour est un koudou? Cette grande antilope africaine est l'une des nombreuses espèces que vous pourrez observer cet été dans le cadre du vingtième anniversaire de cette attraction.

À partir du 25 mai, vous pourrez faire la fête à Donald's Dino Bash! en compagnie de Donald Duck et de nombreux amis tels que Dingo et Daisy. Pour l'occasion, le DinoLand sera converti en une grande réception pour les grands et les petits. Le spectacle UP! A Great Bird Adventure sera une autre occasion de vous réjouir. Envolez-vous avec les explorateurs Russell et Dug afin de vivre une aventure exaltante qui vous fera découvrir des oiseaux du monde entier.

Epcot

Spaceship Earth est l'un des pavillons les plus remarquables d'Epcot. Avec ses 55 mètres de hauteur, cette sphère de 7200 tonnes symbolise à merveille l'innovation technologique, les accomplissements humains et la culture internationale.

Cet été, Epcot rivalisera d'imagination pour célébrer notre vaste univers! La série de concerts Guardians of the Galaxy – Awesome Mix Live! vous fera parcourir l'espace en musique. Au même titre que Rocket et Gamora, vous serez transportés par la trame sonore de Star-Lord inspirée du film Les Gardiens de la Galaxie. Ce spectacle rock sera présenté cinq fois par jour du 9 juin au 19 août.

Le parc Magic Kingdom

Saviez-vous que Magic Kingdom a été le tout premier parc thématique de Walt Disney World? Les mêmes sensations de magie et d'étonnement qui ont séduit ses premiers visiteurs sont encore bien présentes aujourd'hui!

Tous vos rêves deviendront une réalité dès que vous franchirez l'emblématique portail du Cinderella Castle. Vous y découvrirez plusieurs attractions classiques comme Mad Tea Party, Pirates of the Caribbean, ainsi que le toujours aussi populaire Haunted Mansion. À partir du 25 mai et pour une durée limitée, vous pourrez également découvrir la nouvelle exposition Incredible Tomorrowland. Vous y ferez la rencontre de M. et Mme Incroyable et, pour la toute première fois, Edna Mode!

Disney's Hollywood Studios

Croyez-le ou non, Disney's Hollywood Studios est à la fois un parc thématique et un centre de production de cinéma, de télé et de radio pleinement opérationnel! Rendez hommage à l'industrie du spectacle en assistant à des pièces inspirées de Broadway, à des événements interactifs et à d'autres divertissements de calibre mondial.

À partir du 30 juin, préparez-vous à jouer un rôle de premier plan dans le tout nouveau monde de Toy Story Land. Pour vous familiariser avec les lieux, montez à bord des montagnes russes Slinky Dog Dash et offrez-vous un trajet palpitant en famille. Et si vous désirez voyager jusqu'aux confins de l'univers, montez dans une fusée jouet de Alien Swirling Saucers.

Cet été, découvrez tous les plaisirs de Walt Disney World ainsi que les anecdotes amusantes qui s'y rattachent. Avec ses événements saisonniers et ses attractions formidables, ce monde magique n'attend que vous!