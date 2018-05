Voici comment faire pour céder son contrat de cellulaire sans payer de frais

Vous êtes tannés de votre contrat de cellulaire et vous voulez vous en débarrasser? Vous voulez avoir un nouveau forfait cellulaire mais n'êtes pas intéresser à le conserver deux ans?

C'est la mission que s'est donnée donnetoncontrat.com et son fondateur montréalais, Youssef Mokbel. Et la formule fonctionne: à preuve, le site web fondé il y a quatre attire de 2000 à 3000 visiteurs uniques par mois.

La plateforme permet aux usagers d'inscrire le contrat qu'ils veulent léguer à quelqu'un d'autre. Dans un formulaire, ils indiquent les spécifications du forfait: le fournisseur, le temps qu'il reste, le tarif mensuel, les minutes disponibles, les données, etc. Les chercheurs peuvent ensuite visiter les contrats à donner dans un autre onglet du site. Les utilisateurs sont libres de donner leur téléphone avec leur contrat ou non.

«Il y a un peu plus de quatre ans, j'ai signé un contrat de trois ans, comme c'était la norme à l'époque. Je n'étais pas satisfait du contrat. J'ai appelé pour annuler. On m'a dit: "il n'y a pas de problème, mais il y a une balance à payer de 400$. T'as pas le choix, c'est un contrat que tu as signé." C'est là que j'ai eu l'idée du site: si quelqu'un prend mon contrat, j'évite de payer les frais», raconte M. Mokbel, en entrevue au HuffPost Québec.

Le site web est complètement gratuit pour les utilisateurs. «Je ne l'ai pas fait dans une optique de revenus, c'était seulement pour aider les gens parce que j'étais sûr qu'il y en avait plein dans la même situation que moi», a-t-il assuré.

Phase de modernisation

Donnetoncontrat.com entrera bientôt dans une «phase de modernisation», explique son créateur, qui contrairement à ce qu'on pourrait croire n'est pas programmeur, mais travaille dans le domaine de l'hôtellerie. «Je vais refaire le design moi-même, photoshop, c'est mon passe-temps. Je veux le remodeler pour le rendre plus facile d'utilisation et plus visible, mais également que j'aie un moyen de revenus grâce aux publicités», explique-t-il.

Cet apport publicitaire permettra de continuer d'offrir les services de Donnetoncontrat.com tout à fait gratuitement, vante M. Mokbel. «Je ne fais aucune commission. Ce sont les utilisateurs qui s'arrangent entre eux, je suis seulement un point milieu. Je réfléchis aussi à vendre un positionnement en haut de liste pour 1 $ par jour, par exemple, mais je ne suis pas rendu là. Mais l'annonce va toujours rester gratuite.»

Pour l'instant, son salaire se traduit dans les mots de remerciements des utilisateurs de son site.