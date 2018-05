Voici les looks des vedettes au mariage royal

Plusieurs vedettes ont été invitées au mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle samedi. Si la mariée était la plus attendue, les invités ne se sont pas faits prier pour en mettre plein la vue à la foule.

George et Amal Clooney

Amal était vêtue d'une robe longue, cintrée et originale grâce à sa légère traîne et sa couleur vive, l'avocate a choisi un chapeau de mariage porté en biais pour équilibrer sa silhouette. On remarquera les strass dorés sur le voile de ce couvre-chef. L'acteur, lui, a opté pour un costume gris assorti à ses cheveux et sa barbe et modernisé par une cravate et une pochette de costume jaune-orangé qui s'assortissent parfaitement à la robe de son épouse.

Oprah Winfrey

Elle était vêtue d'une robe rose Stella McCartney et d'un magnifique chapeau à plumes.

Idris Elba

David Beckham et Victoria Beckham

Victoria Beckham a opté pour une robe noire simple surmontée d'un couvre-chef de la même couleur. Pour ajouter un peu de couleur, elle a chaussé des talons aiguilles de couleur orange.

James Blunt

Serena Williams

Les actrices de Suits