Tout un Tourbillon à La Ronde!

La Ronde ouvre officiellement ses portes ce week-end pour l'été 2018 et propose à ses visiteurs une nouvelle attraction, le Tourbillon, qui vous donnera assurément le tournis!

Rappelant un peu le célèbre Disco Ronde, le manège fraichement inauguré repose sur une structure tournoyante, où les passagers tourbillonneront, assis dans des sièges eux-mêmes pivotant.

Posté près du mythique Bateau Pirate, le Tourbillon, avec ses couleurs vives et son niveau de sensations fortes intermédiaire, devrait plaire à toutes les tranches d'âge... À moins qu'on ne craigne l'étourdissement!

Événements spéciaux

Comme chaque année, le parc d'amusement montréalais offrira plusieurs événements spéciaux à sa clientèle d'ici l'automne.

Les Journées de la famille devraient particulièrement plaire aux parents et à leurs bouts de choux. Le 9 juin, la Journée des mascottes rassemblera 75 personnages colorés pour dérider la galerie ; le 16 juin, la section du Pays de Ribambelle accueillera la mascotte de Yoopa, Théo, et Fredo le magicien, pour célébrer avec faste l'anniversaire de Ribambelle ; le 23 juin, on soulignera la Journée des grands-parents avec un spectacle de Ribambelle, Éducazoo et les Contes de Normanville ; enfin, le 25 juillet, pompiers, ambulanciers et autres professionnels de la sécurité seront sur place pour discuter avec les gens, dans le cadre de la Journée de la prévention et de la sécurité.

La 34e édition de l'International des Feux Loto-Québec se tiendra du 7 juillet au 8 août, avec ses feux d'artifice en provenance de plusieurs pays du monde (Autriche, Chine, Canada, Philippines, États-Unis, Australie). Le 7 juillet, la série commencera avec un hommage à ABBA, et la finale du 8 août saluera la musique des films de James Bond.

En septembre, les 8 et 9 et 15 et 16, les Week-Ends Bavarois donneront l'opportunité aux passants de La Ronde de goûter à des mets inspirés de la tradition allemande.

Après une pause de 10 ans, la Nuit Blanche de La Ronde sera de retour, dans la nuit du 21 au 22 septembre. Les couche-tard (de 18 ans et plus) pourront alors fêter l'arrivée de l'automne avec des DJs, et d'autres artistes de renommée mondiale en prestation musicale, en continuant de profiter des manèges, qui resteront pour la plupart ouvert sous les étoiles. Les détenteurs d'un passeport-saison bénéficieront d'un rabais exclusif pour la Nuit Blanche.

À compter du 6 octobre, le traditionnel Festival de la Frayeur reprendra du service pendant 9 jours, qui incluent la fin de semaine de l'Action de grâce. Zombies, démons et vampires s'allieront à nouveau pour préparer l'Halloween et faire frissonner les braves et les peureux!

Les artistes s'amusent

Jeudi dernier, le 17 mai, se tenait la soirée de lancement VIP de la nouvelle saison de La Ronde, où plusieurs artistes s'étaient donné rendez-vous avec leur progéniture pour s'éclater dans quelques manèges spécialement en activité pour l'occasion.

Le comédien Normand D'Amour était accompagné de sa fille Marguerite, aussi actrice, et de trois amies de celle-ci. Habituée de La Ronde, qu'elle fréquente à chaque année, Marguerite a dit craquer particulièrement pour les manèges Le Goliath et... les Autos tamponneuses! Le papa, pour sa part, se montrait réticent à l'idée d'embarquer dans le Tourbillon.

«Rien qui tourne pour moi. C'est terminé!», a avoué le «méchant» Jean-Luc De Vries de Ruptures.

Les grandes amies Émilie Bierre, de L'Échappée et Jenny, et Tayna V.Lavoie, de Jenny et District 31, figurent parmi les inconditionnels de la Ronde, et sont toutes deux friandes du Goliath.

«C'est vraiment intense, mais c'est le fun!», s'est enflammée Tayna V.Lavoie au sujet de la montagne russe.

En revanche, Émilie Bierre a admis redouter un brin le Titan (inauguré l'an dernier), et le Vampire lui fait «une petite sensation».

Flanqué des jumelles Anaïs et Marion, qui auront quatre ans cet été, et de son grand Lambert, 15 ans, Joël Legendre faisait vivre en ce jeudi ensoleillé, mais frisquet, leur baptême de La Ronde à ses deux fillettes.

«Vous dire comment elles sont énervées d'être à La Ronde...!», s'est exclamé l'animateur.

Enfin, Manuel Hurtubise et son volubile Alexis, 10 ans, en avaient long à raconter. Le garçonnet, fana du Vol Ultime, se souvenait précisément avoir participé à l'événement VIP pour la première fois il y a cinq ans, et comptait bien essayer le Tourbillon, jeudi.

Voyez, ci-jointes, toutes nos photos de l'événement VIP.

Pour plus de détails sur La Ronde et sa programmation, on consulte le site web officiel.