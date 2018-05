Comment le prince Harry et Meghan Markle rendent hommage à Diana tout au long de leur mariage

Harry ne l'oubliera jamais. La tant attendue cérémonie de mariage du prince Harry et de Meghan Markle a lieu ce samedi 19 mai, dans la chapelle St George du château de Windsor, à 30 km de Londres. 2640 invités y ont été conviés. Parmi eux, une grande absente: la feu princesse Diana, mère du jeune marié. Mais les jeunes époux ont souhaité lui rendre hommage, tout au long de la cérémonie.

À commencer par la bague de fiançailles de l'actrice de 36 ans. Conçue par le joaillier londonien Cleave & Company, elle est composée d'un anneau en or jaune orné de trois diamants, dont deux ont été extraits d'une broche appartenant à l'ancienne princesse de Galles, décédée en 1997.

La pierre, en son centre, est originaire, elle, du Botswana, un pays dans lequel Charles et ses fils s'étaient rendus après la mort de leur mère. Un accessoire "pour s'assurer qu'elle sera avec nous lors de cette folle aventure", a confié le prince Harry à Cosmopolitan.

"C'est important pour moi de savoir qu'elle fait partie de tout cela, qu'elle sera à nos côtés", ajoute Meghan Markle. Certains pensent même qu'elle portera un bijou emprunté à la collection personnelle de sa belle-mère disparue pour respecter la tradition anglosaxonne du "Something old, something new, something borrowed, something blue". Cette coutume veut que la mariée doit porte, le jour de la noce quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté et quelque chose de bleu

Des roses blanches

Mais ce n'est pas tout. Niveau décorations florales, ces dernières devraient être, elles, composées de roses blanches, l'une des fleurs préférées de la princesse Diana. Elles étaient en pleine éclosion l'an dernier dans le jardin de Diana, au Palais de Kensignton, temporairement érigé pour se remémorer le vingtième anniversaire de sa disparition.

Dernier point, et non des moindres. Le couple a précisé avoir invité plusieurs membres de la famille de de Diana au mariage. Doit être présente, notamment, Lady Jane Fellowes, la sœur de la princesse. Cette dernière est censée faire une lecture du morceau de Marianne Faitfull, "Salomon Song", un titre qui évoque la force et la puissance de l'amour.

"Le prince Harry et Mme Markle sont honorés que Lady Jane représente sa famille et aide à célébrer la mémoire de la défunte princesse le jour du mariage", avait déclaré le Palais de Kensington, dans un communiqué. Les autres frères et sœurs de la défunte, Earl Spencer et Lady Sarah McCorquodale, sont également attendus à la cérémonie.

