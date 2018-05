Pippa Middleton a complètement changé de style d'un mariage royal à un autre

La voici, la voilà. La plus célèbre des demoiselles d'honneur de Kate Middelton a fait son entrée, à la cérémonie de mariage du prince Harry et de Meghan Markle, ce samedi 19 mai. Et on peut dire qu'on ne s'attendait pas à voir la sœur de la Duchesse de Cambridge habillée de cette façon.

Enceinte, Pippa Middleton s'est rendue au château de Windsor vêtue d'une robe verte, coupée sous le genou et lui couvrant les bras, parsemée de quelques fleurs blanches, dessinées sur l'ensemble de la tenue. Ses souliers beiges rappellent le bibi qu'elle porte sur la tête et la petite pochette qu'elle tient entre ses mains.

Bilan? Une tenue relativement classique qui se fond parfaitement parmi toutes celles des nombreuses invitées du mariage. On est loin de l'élégante et moulante robe blanche qu'elle avait choisie pour l'union de Kate et William, en 2011.

Pippa 2011 - Pippa 2018. deux salles, deux ambiances niveau robe #RoyalWeddingpic.twitter.com/MLzW9A8u7W — Julie Rasplus (@julie_rs) 19 mai 2018

Elle s'est rendue aux festivités, accompagnée de son mari James Matthews, qu'elle a épousé au mois de mai 2017. Pippa Middleton avait alors opté pour une traditionnelle robe de dentelle blanche avec un décolleté dans le dos, en forme de cœur, signée du créateur britannique Giles Deacon.