Mariage royal: Oprah Winfrey déchaîne les passions des internautes

Au tour d'Oprah Winfrey d'arriver au mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle. Il n'en a pas fallu plus pour que les internautes perdent leurs moyens.

Elle était vêtue d'une robe rose Stella McCartney et d'un magnifique chapeau à plumes.

La robe est un achat de dernière minute: sa première acquisition était trop blanche pour un mariage.

Parmi les premières invitées à arriver, Winfrey a déchaîné les passions des internautes visiblement heureux de sa présence.

OPRAH THE ACTUAL QUEEN IS HERE

"Oprah la vraie reine est arrivée"

"Oprah est dans la place"

Imagine Idris Elba and Oprah Winfrey were the first 2 guests to turn up at your wedding!