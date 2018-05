La tenue de la reine Elizabeth II comparée... aux teletubbies?

Pour le mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle, la reine Elizabeth II, fervente des couleurs vives, a enfilé une robe légèrement évasée et une veste assortie de couleur vert lime, de Stuart Parvin, le même créateur que la robe de mariée de Zara Tindall en 2011.

Elle l'a agencé à un chapeau vert orné de plumes pourpres de la créatrice Angela Kelly. Le couvre-chef est surmonté de cristaux faits à la main et de dentelle et de perles faites par Lucy Price.

Les internautes se sont amusés à comparer sa tenue à différents personnages.

Queen Elizabeth II's outfit looks like it was inspired by RuPaul's Drag Race. #royalwedding pic.twitter.com/bCl5R0SjF5 — Littered With Garbage (@LWGdotcom) 19 mai 2018

"La tenue de la reine Elizabeth II semble avoir été inspirée par RuPaul's Drag Race."

La Reine Élisabéth 2 est donc habillée en teletubbies Dipsy ! #RoyalWedding pic.twitter.com/4VoE2DSvIx — Nicolas Catard (@NicolasCatard) 19 mai 2018

La reine est arrivée En teletubbies chic 😭😭#RoyalWedding pic.twitter.com/bcgEYYuKuN — #TheTamers (@DomyHod) 19 mai 2018

The queen dresses up as teletubbies for weddings, she did for prince William's in 2011 too #RoyalWedding pic.twitter.com/4b7Dl0lI7p — t÷sha (@eds_shirtsleeve) 19 mai 2018

Certains ont été plus doux avec Sa Majesté.

im so glad Queen Elizabeth II honored America by wearing the Seattle Seahawks color rush uniform for the royal wedding pic.twitter.com/pYdFEsIls7 — Jessica Smetana (@jessica_smetana) 19 mai 2018

"Je suis si heureuse que la reine Elizabeth II ait honoré l'Amérique en portant les couleurs de l'uniforme des Seattle Seahawks pour le mariage royal"