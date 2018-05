La robe de Pippa Middleton ressemble à s'y méprendre à une cannette de thé glacé

En cherchant une robe pour le mariage royal, Pippa Middleton a probablement pensé que la robe en soie qu'elle avait trouvée était le choix parfait.

Et à bien des égards la robe verte ornée de fleurs de couleur rose est idéal pour un mariage de printemps.

Mais les yeux aguerris des internautes ont trouvé rapidement à quoi la jeune sœur de la duchesse de Cambridge ressemblait...

«Qui le porte mieux?», a écrit un utilisateur de Twitter. «Pippa Middleton ou une canette de thé glacé d'Arizona?»

Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19 mai 2018

pippa middleton looks like an arizona green tea can pic.twitter.com/WqWdIwQMFC — emma (@LilAnimeGod) 19 mai 2018

Pippa Middleton sponsored by Arizona #RoyalWedding (credit to my father) pic.twitter.com/CIgwmjoSnA — Spooky Island (@dimiginger_mars) 19 mai 2018

Elle est tout de même en beauté.

