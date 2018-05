La mise en beauté de Meghan Markle a fait tourner les têtes au mariage royal

Un look comprend une tenue bien sûr et une mise en beauté accordée. Sans des cheveux et un maquillage qui se complètent, on ne pourrait pas parler de mariage réussi.

À l'occasion de son mariage, Meghan Markle a opté pour un chignon bas mettant en valeur une tiare. Savamment décoiffée, sa mise en plis apportait une touche de naturel à son look. Teint naturel et bouche délicatement rosée, la mariée n'a fait aucun faux pas du côté de son maquillage.

La mise en beauté de Markle s'accordait parfaitement à sa robe minimaliste. À l'occasion de son mariage, elle portait une robe de mariée en soie blanche créée par la styliste britannique Clare Waight Keller, directrice artistique de la maison de couture française Givenchy.

A la fois simple et élégante, mettant en valeur la silhouette svelte de la jeune femme de 36 ans, la robe à encolure bateau et manches trois quart comporte une courte traîne et un long voile avec broderies.