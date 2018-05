Amal et George Clooney volent la vedette au mariage royal

Avec cette sublime robe jaune moutarde et leur élégance, les Clooney ne sont pas passés inaperçus à leur arrivée au château de Windsor ce samedi 19 mai, pour le mariage de leurs amis, le prince Harry et Meghan Markle.

Vêtue d'une robe longue, cintrée et originale grâce à sa légère traîne et sa couleur vive, l'avocate a choisi un chapeau de mariage porté en biais pour équilibrer sa silhouette. On remarquera les strass dorés sur le voile de ce couvre-chef. L'acteur, lui, a opté pour un costume gris assorti à ses cheveux et sa barbe et modernisé par une cravate et une pochette de costume jaune-orangé qui s'assortissent parfaitement à la robe de son épouse.

Les parents de jumeaux sont arrivés peu après 11 heures pour prendre place dans la Chapelle St George parmi les 600 invités de marque du mariage princier.