TVA fera compétition à «Occupation Double» cet automne

En plus de s'apprêter à suivre les traces de Danser pour gagner avec Révolution, le réseau TVA répliquera deux fois plutôt qu'une à V cet automne en cherchant à son tour à créer «le couple le plus hot du Québec»... ou de mettre au monde une nouvelle portée d'influenceurs.

Ironiquement, sur papier, le concept de cette nouvelle émission de téléréalité, ayant pour titre XOXO, aurait eu davantage sa place sur les ondes du réseau concurrent durant les belles années de Barmaids, des Kult et de Beach Day Every Day que sur les ondes de TVA.

Les célibataires québécois sont ainsi invités à s'inscrire pour mener une vie de rêve et de luxe pendant 11 semaines. Période durant laquelle ils auront accès aux bons soins de trois conseillers: Olivier Primeau du Beachclub, l'artiste et ancienne candidate de Loft Story Elisabetta Fantone et le styliste montréalais Cary Tauben.

L'animateur de XOXO sera dévoilé plus tard, rapporte Richard Therrien dans Le Soleil.

Au programme: des activités à faire rêver et des participations à des événements VIP visant à favoriser les rencontres et les échanges entre les candidats (évidemment).

Il est également assez clair quel public cible TVA avec cette nouvelle émission avec le grand prix qui sera offert aux gagnants:

- 100 000 $ en argent comptant

- Une location de condo d'un an en Floride

- Des accès aux festivals de musique Coachella (Californie), Tomorrowland (Belgique) et à l'Ultra Music Festival (Floride)

Les auditions de XOXO auront lieu à Montréal les 25 et 26 mai à l'hôtel William Gray, les 8 et 9 juin à l'hôtel Le Crystal (durant les festivités entourant le Grand Prix de Montréal), au Beachclub de Pointe-Calumet les 2 et 3 juin, et au Dagobert, à Québec, les 15 et 16 juin.

À voir également :