Le talent de Sophie Cadieux salué à l'étranger

L'actrice québécoise a reçu une nomination au prestigieux Festival de Télévision de Monte-Carlo pour son rôle de Valérie dans Lâcher prise. Sophie Cadieux pourrait se voir remettre une Nymphe d'Or, tout comme la comédie d'ICI Radio-Canada Télé, en compétition dans la catégorie de la meilleure série comique.

En bonne compagnie

Après ses deux nominations au Gala Artis, la comédie dramatique créée par Isabelle Langlois se voit offrir une belle reconnaissance à l'international avec deux nouvelles nominations au 58e Festival de Télévision de Monte-Carlo. L'actrice de Lâcher prise, Sophie Cadieux, est attendue sur le rocher monégasque pour fouler le tapis rouge aux côtés de grandes vedettes du petit écran, dont Shemar Moore (Esprits criminels), Justin Prentice (13 Reasons Why), Darren Criss (American Crime Story) et John Krasinski (pour la grande première de la série Jack Ryan).

Lâcher prise fait partie des six séries en course pour la Nymphe d'Or de la meilleure comédie. Dans cette catégorie, la compétition s'annonce relevée avec notamment la série d'Amazon Prime The Marvelous Mrs Maisel, primée aux Golden Globes en janvier, et la production de Netflix acclamée par la critique, The End Of The F***ing World.

Quatre femmes pour une Nymphe d'Or

Nommée pour son interprétation drôle et touchante de Valérie, une femme au bord de la crise de nerfs dans Lâcher prise, Sophie Cadieux est en lice pour la Nymphe d'Or de la meilleure actrice dans une comédie. L'anglaise Daisy May Cooper (pour son rôle dans la sitcom de la BBC This Country), la suédoise Lisa Henni (héroïne de la série de Netflix Fallet) et l'américaine Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs Maisel) sont les autres comédiennes nommées pour le trophée.

Les Nymphes d'Or 2018 seront remises le 19 juin prochain lors de la cérémonie de clôture du 58e Festival de télévision de Monte-Carlo, en présence du président d'honneur, le prince Albert II de Monaco.

