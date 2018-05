Un avocat new-yorkais filmé en train de menacer les employés d'un restaurant parce qu'ils se parlaient en espagnol risque désormais de se faire radier du barreau, après que la scène est devenue virale sur les réseaux sociaux.

L'homme, identifié comme Aaron Schlossberg, a déjà été expulsé du centre d'affaires où il était basé sur la prestigieuse Madison Avenue suite à cet incident survenu mardi.

Deux élus démocrates new-yorkais - le président du district du Bronx Ruben Diaz, originaire de Porto Rico, et l'élu du Congrès Adriano Espaillat, originaire de République dominicaine - ont déposé ensemble jeudi une plainte pour "comportement répréhensible et raciste" auprès du comité disciplinaire destribunaux de l'Etat de New York, en vue d'une éventuelle radiation, a indiqué M. Diaz dans un tweet.

Dans une vidéo de près d'une minute, Aaron Schlossberg s'en prend aux employés d'un restaurant en leur reprochant de se parler entre eux enespagnol.

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What's his name?



Please share this.



Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish...TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.



Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c