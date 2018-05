Mariage du prince Harry et de Meghan Markle: les comptes à suivre sur Instagram

Dans quelques heures, Meghan Markle fera officiellement partie de la famille royale, sous nos regards attentifs.

Ce samedi 19 mai, l'ex-star de la série "Suits" épousera le prince Harry au château de Windsor, lors d'une cérémonie qui s'annonce grandiose, devant un parterre d'invités de haut vol. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'aurons pas l'occasion d'y assister (vous aussi, votre faire-part s'est perdu en route?).

Mais grâce aux réseaux sociaux, et notamment à Instagram, nous ne manquerons rien de l'événement. Voici une liste de profils à suivre avant le jour J. Entre photos, déclarations officielles et commentaires sarcastiques, vous y trouverez certainement votre bonheur.

Kensington Royal

Le compte officiel du palais est un incontournable. Vous y découvrirez des photos du prince Harry et de Meghan Markle, et du duc et de la duchesse de Cambridge, et recevrez directement les déclarations officielles. Le jour de la cérémonie, on peut s'attendre à y voir de magnifiques photos, et peut-être même quelques informations fort instructives sur les traditions de la monarchie.

La famille royale

De même, n'oubliez pas de suivre la page officielle de la famille royale pour ne pas manquer les meilleurs clichés! Qui sait, peut-être y en aura-t-il quelques-uns de la tenue de la reine.

Gary Janetti

"What an emotional scene that must have been at Zara." Une publication partagée par Gary Janetti (@garyjanetti) le le 4 Mai 2018 à 2 h 45 m PDT

Intéressé(e) par une lecture désopilante du mariage princier? Découvrez sur ce compte le point de vue (imaginaire, bien sûr...) d'un très vilain prince George. Les mèmes de Gary Janetti, qualifiés par le HuffPost de "contenus les plus drôles sur la famille royale en ce moment", représentent le bambin sous les traits d'un véritable petit monstre qui a une sacrée dent contre sa future tante par alliance (et tout le reste de la famille, d'ailleurs!). On en est certains: samedi, le personnage n'aura pas plus sa langue dans sa poche.

Priyanka Chopra

Cette amie de Meghan Markle a déjà fait savoir qu'elle assisterait à la cérémonie. Bien que les portables y soient interdits, on espère obtenir d'elle quelques clichés glamour avant. Et peut-être un petit compte-rendu après...

Jessica Mulroney

Happy wife happy life #fakehoneymoon. #MJxItaly #positano #posivibes Une publication partagée par Jess Mulroney (@jessicamulroney) le le 18 Aoû 2016 à 8 h 41 m PDT

Cette styliste canadienne, stratège en relations publiques et consultante pour une marque de robes de mariée, est une autre amie de la future épouse. La rumeur en fait l'organisatrice secrète de ses noces. On croyait initialement qu'elle y tiendrait le rôle de demoiselle d'honneur: fausse route, car l'ex-actrice n'en aura finalement pas. Mais, quelle que soit sa place, Jessica Mulroney sera forcément aux premières loges, et on ne peut qu'espérer qu'elle partage quelques bonnes infos aux alentours du jour J.

La princesse Eugenie

90s throwback...wedding planning starts!! Une publication partagée par Princess Eugenie (@princesseugenie) le le 15 Mar 2018 à 1 h 33 m PDT

Cette tête couronnée n'est pas très présente sur Instagram, mais on croise quand même les doigts pour qu'elle nous fournisse au moins une petite photo du plus beau jour de la vie de son cousin. On adorerait aussi un cliché ou deux qui montrent sa sœur, Beatrice, et elle, parées de leurs chapeaux légendaires.

Victoria Beckham

On le sait, la robe princière ne sera pas de sa main... Mais cela ne nous empêche pas de prier pour que les Spice Girls — Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel Brown, Mel Chisholm et Victoria — se reforment, le temps de pimenter un peu la soirée (si vous ne les suivez pas déjà sur Instagram, d'ailleurs, c'est le moment ou jamais.) Elles pourraient même remonter sur scène pour l'occasion: pour des raisons évidentes, nous leur suggérons d'interpréter "2 Become 1". Ce qui nous plairait le plus, ceci dit, c'est de voir chacune arborer un chapeau assorti! Et une tenue signée Victoria Beckham, si possible...

Roland Mouret

Le bruit court que ce créateur (deuxième en partant de la droite sur la photo) aurait dessiné la tenue de la mariée. Son compte en dévoilera peut-être un petit aperçu!

Serena Williams

Cheers Une publication partagée par Serena Williams (@serenawilliams) le le 28 Avr 2018 à 10 h 32 m PDT

Encore une amie de Meghan Markle, qui n'a pas confirmé sa présence aux noces. Cela vaut tout de même la peine de la suivre pour ne pas manquer d'éventuelles photos ou une nouvelle story.

Lindsay Roth

Cette auteur et productrice de télévision est une autre amie de l'actrice américaine. Son nom a aussi été évoqué comme celui d'une demoiselle d'honneur potentielle, ce qui serait un juste retour des choses, Meghan Markle l'ayant été pour elle en 2016.

Kate Middleton Captions

Kate Middleton Captions (ou k8conroy) est aussi un compte truffé de commentaires hilarants sur la famille royale: au lieu d'imaginer les pensées du prince George, celui-ci ajoute ses légendes inventives à diverses photos de la duchesse de Cambridge.

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost américain , a été traduit par Guillemette Allard-Bares pour Fast For Word .

À VOIR AUSSI