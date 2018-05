Les 10 robes de mariée royales les plus emblématiques

Avec le mariage royal imminent, les spéculations au sujet de l'identité du créateur de la robe de mariée de Meghan Markle a atteint son comble.

Voici quelques robes de mariages royales dont elle aurait pu s'inspirer pour son grand jour.

1. Diana, princesse de Galles

The Prince and Princess of Wales leave St Paul's Cathedral after their wedding, July 29, 1981.

Diana, princesse de Galles, avait épaté la foule alors qu'elle descendait l'allée de la cathédrale Saint-Paul dans une robe digne d'une princesse.

David et Elizabeth Emanuel ont conçu une robe en taffetas de soie ivoire et en dentelle antique avec des paillettes, de la broderie et 10 000 minuscules perles évaluées alors à 9 000 £ (environ 15 600 $) au moment du mariage en juillet 1981.

2. Duchesse de Cambridge

Kate Middleton and her sister Pippa on Kate and Prince William's wedding day in 2011.

La robe de mariée de Kate Middleton avait été gardée secrète jusqu'au jour des noces. Sarah Burton pour Alexander McQueen avait créé une élégante robe de corsage en dentelle avec une jupe ample et 58 boutons dans le dos.

3. Sarah, Duchesse d'York

The Duke and Duchess of York on their wedding day.

Surnommée «la robe la plus flatteuse de tous les temps» par la mariée elle-même, la robe en satin ivoire de la duchesse d'York avait été conçue par Lindka Cierach et comportait des manches trois-quarts et une traîne de 17 pieds.

4. Princesse Margaret

Princess Margaret and her new husband Antony Armstrong-Jones leave Westminister Abbey after their wedding.

La robe de mariée classique de la princesse Margaret a été conçue pour une raison particulière: montrer sa couronne. La robe, conçue par Norman Hartnell, était composée d'un corsage ajusté avec des manches longues en organza de soie blanche et une jupe composée de 30 mètres de tissu.

5. Princesse Anne (premier mariage)

Princess Anne on her wedding day with her husband Mark Phillips.

Pour son premier mariage avec le capitaine Mark Phillips en 1963, Anne a travaillé avec la créatrice Maureen Baker pour créer une robe de style Tudor.

Le produit fini comportait un col haut, un corsage ajusté avec des perles et une jupe légèrement évasée avec une traîne de sept pieds.

La collaboration entre Anne et Maureen Baker a été si réussie que Maureen a continué à concevoir au moins 250 autres tenues pour la princesse tout au long de sa vie

6. Princesse Anne (deuxième mariage)

Commander Tim Laurence and Princess Anne are seen in their car after their wedding at Crathie Church, Dec. 12, 1992. in Scotland.

Lorsque la princesse Anne s'est mariée pour la deuxième fois, en 1992, elle a opté pour un look subtil et pratique.

La princesse Anne a encore une fois choisi un col haut, mais plutôt qu'une robe, sa tenue de mariage était composée d'une jupe et d'une veste assortie.

7. Reine Elizabeth

Queen Elizabeth II, as Princess Elizabeth, and her husband the Duke of Edinburgh, styled Prince Philip in 1947, on their wedding day, 1952.

Comme l'Angleterre utilisait encore des rations après la Seconde Guerre mondiale, la princesse Elizabeth a utilisé des coupons pour acheter le tissu de sa robe pour son mariage avec le prince Philip en 1947.

Le satin était brodé de perles de rocaille et de minuscules perles de cristal. La robe a été conçue par Norman Hartnell, qui a plus tard dessiné la robe de la princesse Margaret, la sœur de la reine Elizabeth.

8. La princesse héritière Victoria

Crown Princess Victoria of Sweden and her husband Prince Daniel during their wedding ceremony on June 19, 2010.

Future reine de Suède, la princesse héritière de la reine Victoria portait une robe de couleur crème.

La robe avait des manches courtes et un col arrondi. Une traîne amovible de 16 pieds avec une bordure brodée avait été ajoutée pour la cérémonie.

Cependant, le détail le plus exquis était le voile de dentelle traditionnel transmis au fil des générations.

9. Princesse Madeleine

Princess Madeleine of Sweden and Christopher O'Neill greet the public after their wedding ceremony.

S'il y avait un designer qui savait comment habiller les femmes, c'était bien Valentino.

La robe en dentelle comportait des organdis en soie et une traîne de quatre mètres. Un voile de six mètres avec des fleurs de dentelle complétait la tenue.

10. Marie-Chantal Miller

Crown Prince Pavlos kisses Marie-Chantal Miller after their wedding at the Greek Orthodox Cathedral in London July 1, 1995.

Marie-Chantal Miller a épousé Pavlos, prince de Grèce en 1995, devenant ainsi la princesse héritière de la Grèce.

Une fois de plus, Valentino a créé une robe qui aurait coûté 225 000 $. La robe en forme de tulipe était recouverte de perles et avait une traîne de dentelle de 4,5 mètres. Même avec 25 personnes travaillant sur la robe, il a fallu quatre mois et 12 types de dentelle différents pour la compéter.