Incursion au coeur des auditions d'«Occupation Double Grèce»

La première vague d'auditions d'Occupation Double Grèce a lieu ce week-end, au Casino de Montréal.

Comme plusieurs candidats de l'édition précédente continuent de surfer, six mois plus tard, sur la notoriété et la visibilité acquises grâce à leur participation à l'émission, les personnes désireuses de vivre cette expérience unique - et de sentir la bisbille d'un peu plus près - ne pouvaient que se manifester en grand nombre pour tenter leur chance en vue de la prochaine saison, qui sera diffusée cet automne sur les ondes de V.

Les candidats d'Occupation Double Bali étaient d'ailleurs sur place pour l'occasion.

Les célibataires - et journalistes gonzo en herbe - âgés de 20 à 35 ans n'ont qu'à se présenter sur place pour tenter de se démarquer et impressionner les juges. Cliquez ici pour tous les détails.

Découvrez les photos de la première journée des auditions d'Occupation Double Grèce dans la galerie ci-dessous :

