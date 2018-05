10 bonnes adresses à Québec pour une manucure parfaite

Les salons de manucure sont partout, mais où se trouvent les meilleures adresses, souvent cachées ou des perles en matière de beauté, pour avoir une manucure ou un pédicure parfait pour l'été ? En voici dix à visiter à Québec.

Centre de bien-être de l'Auberge Saint-Antoine

Saviez-vous que l'Auberge Saint-Antoine abrite un centre de bien-être offrant des massages et des soins esthétiques en toute intimité ? C'est assurément l'un des secrets les mieux gardés en ville. Et vous n'avez pas besoin d'être client de l'hôtel pour vous offrir un soin avec sa gentillesse et un professionnalisme exemplaire, l'esthéticienne Mélodie, qui tient le fort depuis huit ans, rend l'expérience des plus agréables, en massant les pieds et les chevilles durant le traitement. Psitt ! Plusieurs célébrités qui ont logé à l'Auberge ont visité le spa durant leur séjour. Paul McCartney serait d'ailleurs l'un d'eux, mais chut !, c'est un secret. 8, rue Saint-Antoine, Québec.

Moment Spa du Fairmont Le Château Frontenac

S'offrir une manucure ou un pédicure au Château Frontenac ? Voilà le summum du luxe et du bien-être. Or, soyez sans crainte, la grille tarifaire est compétitive aux autres spas de la région. Des manucures et pédicures classiques sont prodigués, de même que des vernis Shellac. Parmi les avantages, on apprécie la vue sur le fleuve et sur les fortifications de la ville, les petites attentions qui font la signature Fairmont ainsi que le confort des fauteuils de pédicure qui massent le corps durant le soin. Sans oublier qu'on nous remet le flacon de vernis après l'application, question de faire les retouches à la maison au besoin. Un plus ! 1, rue des Carrières, Québec.

Bloomi, soins biologiques

Le bio est sur toutes les lèvres... et bientôt sur toutes les mains ! De plus en plus de marques de vernis à ongles sont exemptes de parabènes, de sulfates et de produits chimiques : la boutique et spa Bloomi, située au cœur du quartier Saint-Roch, se fait un devoir de les mettre en valeur. Chaque soin se fait tout en douceur, dans une ambiance zen qui contraste avec la frénésie du quartier Saint-Roch. On aime. 507, rue Saint-Joseph Est, Québec.

Institut Divas & cie

Que ce soit pour une manucure naturelle, un soin des pieds, une application à l'acrygel (un mélange d'acrylique et de résine) ou encore la fantaisie du nail art, l'Institut Divas & cie regroupe différents services pour mettre en beauté les mains et les pieds. À l'abri des bruits du salon de coiffure, l'ambiance de la zone réservée à l'esthétisme diffère complètement ! C'est aussi le lieu tout indiqué pour une mise en beauté avant un bal, un mariage ou une soirée glamour. 815, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.

Concept Beauté Signature

Avec ses quatre adresses à Québec, Concept Beauté Signature est l'un des plus populaires dans la région. Et avec raison : d'une adresse à l'autre, les soins sont toujours agréables et professionnels. On aime particulièrement le long bar à manucure, tout en blanc, de la succursale du Carrefour Charlesbourg. Envie d'un pédicure original ? Plongez vos pieds dans un aquarium rempli de petits poissons et laissez-les faire le travail ! Ce traitement exfoliant et naturel pour les pieds, - prisé depuis des décennies au Moyen–Orient -, est une spécialité de Concept Beauté Signature.

5 autres salons et instituts à visiter à Québec :

Le Spa Infinima s'est offert un nouveau décor à l'automne dernier, pour célébrer ses dix ans. Le coin dédié à la manucure est lumineux et moderne. Parfait pour un 5 à 7 entre copines !

Au cœur du quartier Saint-Jean-Baptiste, Les Z'ongles est un petit salon sympathique offrant une variété de soins (pose d'ongles en fibre de soie, vernis gel UV ou led cuccio, orly, gel bio sculpture, etc.).

Également situé sur la rue Saint-Jean, le salon Les Poules de ville est un secret (trop) bien gardé : le service y est toujours personnalisé, en plus d'être à l'affût des dernières tendances et coloris.

Dans un somptueux décor de princesse, l'Institut Juli-Art offre un service attentionné et toujours impeccable.

À 20 minutes de Québec, le Halte o Spa invite à un moment de détente à la Station touristique Stoneham. Le petit spa propose plusieurs forfaits mère et fille, pour les bals de finissants ou des soins à la carte.