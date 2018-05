Un tapis rouge très glamour pour le gala de l'amfAR 2018

Ce jeudi 17 mai se déroulait le 25e gala de l'amfAr pour la bonne cause.

Ce gala en marge du Festival de Cannes et en dehors de la Croisette réunit chaque année une pléiade de personnalités qui font rimer sud de la France avec glamour dans le but d'amasser des dons pour la lutte contre le SIDA. Kristen Stewart, Heidi Klum, Paris Hilton ou encore Adriana Lima étaient présentes pour cette édition.

L'American Foundation for AIDS Research) est l'une des plus importantes fondations pour le financement de la prévention et de la recherche médicale contre le sida.

Fondée en 1985 par l'actrice Elizabeth Taylor, avec pour présidents fondateurs les chercheurs Mathilde Krim et Michael Gottlieb, elle permet de financer et de soutenir plus de 2000 équipes de recherche dans le monde avec plus de 360 millions de dollars d'aide depuis 25 ans.



Kristen Stewart en rayures à la fois sage et rock, les pinces à cheveux en témoignent

L'amfAR organise de nombreux gala de bienfaisance et ventes aux enchères partout dans le monde de New York à San Francisco, en passant par Dallas, Dubaï, Toronto.

Coup d'œil sur les plus belles robes du tapis rouge de ce 25e gala ci-dessous