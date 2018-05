Qui sont les parents de Meghan Markle?

Il peut être difficile de connaître tous les détails entourant le mariage du Prince Harry et de Meghan Markle, et encore moins évident de se rappeler qui fait partie de leur famille respective.

La famille de Markle, en particulier, n'est pas très connue du public. Si vous vous demandez qui sont les parents de l'ancienne actrice de Suits, voici ce qu'il faut retenir.

Qui est Thomas Markle?

Le père de Markle, Thomas, est un metteur en scène et directeur photo primé aux Emmy Awards. Il a travaillé sur les séries télévisées comme General Hospital et Married ... with Children.

Il a rencontré la mère de Meghan Markle, Doria Ragland, après son déménagement en Californie à la fin des années 70, selon Hollywood Life. Thomas et Ragland se sont mariés en 1979 et ont accueilli Markle deux ans plus tard.

Meghan Markle's dad Thomas WILL walk her down the aisle at royal wedding https://t.co/eN4T9dFq3epic.twitter.com/0cxPAkLxoi — Daily Star (@Daily_Star) May 4, 2018

Bien que les parents de Markle se soient séparés lorsque leur fille avait six ans, elle a toujours entretenu une bonne complicité avec son père.

Thomas est également responsable des débuts de la carrière d'actrice de sa fille. Dans Meghan: A Hollywood Princess, le biographe Andrew Morton a révélé qu'en 1990 le père de Markle a gagné 750 000 $ à la loterie.

Meghan Markle's dad Thomas revises British landmarks ahead of walk down aislehttps://t.co/c5rV4jON7gpic.twitter.com/xlSjyPfd8s — The Sun (@TheSun) April 4, 2018

Il a déclaré faillite quelque temps plus tard, mais une partie du gros lot a été utilisée pour l'éducation de Meghan Markle.

«Si Meg épouse Harry, elle aura gagné la loterie de la vie, mais le fait que papa gagne la loterie nous a tous aidés», a déclaré le demi-frère de Markle, Thomas Markle Jr., au Daily Mail en novembre. «Cet argent a permis à Meg d'aller dans les meilleures écoles et d'obtenir la meilleure formation.»

Thomas, qui vit maintenant au Mexique, devait assister au mariage de sa fille et accompagner sa fille pour descendre l'allée.

«Malheureusement, mon père n'assistera pas à notre mariage», a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Qui est Doria Ragland?

Bien que Thomas n'assistera pas au mariage royal, Markle aura sa mère à ses côtés.

La veille des noces, Ragland restera avec sa fille à l'hôtel Cliveden House. Le lendemain matin, les deux se rendront en voiture à la chapelle St George au château de Windsor pour la cérémonie.

Meghan Markle and Doria Ragland at a UN Women's event in New York City on March 10, 2015.

Markle est très proche de sa mère. L'année dernière, l'ancienne actrice a écrit un article pour Glamour, en classant Ragland parmi les dix femmes qui ont changé sa vie.

Selon Morton, Ragland a commencé sa carrière en tant que maquilleuse, c'est ainsi qu'elle a rencontré son ex-mari, avant de se tourner vers le yoga et le travail social. Selon le magazine Town & Country, Ragland travaille présentement au Didi Hirsch Mental Health Services à Culver City, en Californie.

Markle, qui est la seule enfant de Ragland, tient sa mère au courant de sa relation avec le prince Harry. En juillet dernier, l'homme de 36 ans a emmené Ragland à Londres pour lui montrer la ville natale du prince, et en septembre, Harry a emmené sa future belle-mère à Toronto à l'occasion des Jeux Invictus de 2017.

Meghan Markle, Prince Harry, and Doria Ragland at the Invictus Games in Toronto on Sept. 30, 2017.

Après l'annonce du mariage, Ragland et Thomas ont publié une déclaration commune exprimant leur joie pour leur fille.

«Nous sommes incroyablement heureux pour Meghan et Harry», lit-on. «Notre fille a toujours été une personne aimable et aimante, voir son union avec Harry, qui partage les mêmes qualités, est une source de grande joie pour nous, nous leur souhaitons une vie de bonheur et sommes très excités pour leur avenir ensemble.»