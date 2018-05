La 12e édition du Festival TransAmériques s'amorce dans quelques jours. Du 23 mai au 7 juin, plusieurs spectacles au menu. Que voir? Que choisir? Suivez les cinq choix du HuffPost Québec.

UNTIL OUR HEARTS STOP

Les six danseurs et trois musiciens de la chorégraphe américaine Meg Stuart vous invitent au cœur d'une plongée corporelle faite de déplacements fébriles et d'envolées extatiques. Emplie de sensations à fleur de peau, la proposition, acclamée à travers le monde, interroge notre intimité dans un univers en perpétuel mouvement.

NOS GHETTOS

Cette pièce hybride signée par les Québécois J-F Nadeau et Stéfan Boucher se veut une réflexion profonde, mais déstabilisante, sur nos capacités (limitées) à vivre les uns avec les autres. Peur de la différence, petites lâchetés au quotidien, hypocrisie de la bienpensante, racisme intérieur, l'œuvre aborde sans fioriture la part sombre de l'âme humaine, et ce, à l'ère des beaux discours et des bonnes intentions.

Nuit Blanche 2016 :

LA PARADE DES TAUPES

Ne ratez surtout pas le défilé farfelu des bêtes géantes en forme de taupes imaginées par le Français Philippe Quesne. L'artiste au talent fou offre à un public curieux de nouvelles expériences scéniques une virée tendre, bucolique et onirique auprès de créatures souterraines à l'esprit rock bourrées de vitalité.

6 & 9

Le trentenaire Tao Ye, nouvelle coqueluche de la danse contemporaine chinoise, a créé ici tout un chef-d'œuvre flirtant à la fois avec le minimalisme et le raffinement. Des quatre coins de la scène, les interprètes ondulent à l'intérieur d'un espace baigné d'ombre et de lumière pour atteindre une sorte d'harmonie méditative et hypnotique. Tout un programme!

KINGS OF WAR

Le génial Ivo van Hove parvient à combiner en une seule production à grand déploiement tous les rois de Shakespeare. Huit ans après l'inoubliable Tragédies romaines, le prolifique dramaturge flamand propose une trilogie brillantissime mettant en scène Henry V, Henry VI et Richard III. Un essai captivant sur la trahison et la solitude.