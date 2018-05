On s'en attendait, mais c'est maintenant confirmé. Joël Bouchard est devenu le nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval, a indiqué le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, par voie de communiqué jeudi matin.

Bouchard a passé les sept dernières saisons dans l'organisation de l'Armada de Blainville-Boisbriand, dont les quatre dernières à titre de directeur général et entraîneur-chef.

"Nous avons rapidement conclu au terme de nos rencontres que Joël était prêt à faire le saut chez les professionnels, a dit Bergevin. Son expérience acquise au sein du hockey junior québécois, ainsi qu'avec Hockey Canada au niveau international, a fait de lui un entraîneur compétent qui excelle à développer les jeunes joueurs, et qui a une excellente connaissance des joueurs de niveau junior partout au Canada. Nous sommes confiants qu'il apportera une approche dynamique au Rocket."

L'homme âgé de 44 ans l'a notamment menée jusqu'en finale de la LHJMQ, avant de plier l'échine en six matchs face au Titan d'Acadie-Bathurst plus tôt cette semaine. En 244 matchs à la barre de l'Armada, il a conservé une fiche 145-99 (temps réglementaire et prolongation/fusillade).

Avant de se joindre à l'Armada, Bouchard a occupé les fonctions d'entraîneur-adjoint, aux côtés de Dominique Ducharme, avec le Junior de Montréal de 2008 à 2011, avant que la concession ne soit relocalisée à Blainville-Boisbriand sous le nom d'Armada. Il a également occupé les fonctions de directeur général de l'équipe nationale du Canada au Championnat mondial de hockey junior, remportant une médaille d'argent en 2017 et une médaille d'or en 2018.

L'ex-joueur de la LNH, qui a porté les couleurs des Flames de Calgary, des Predators de Nashville, des Stars de Dallas, des Coyotes de Phoenix, des Devils du New Jersey, des Rangers de New York, des Penguins de Pittsburgh et des Islanders de New York au fil de sa carrière, ne cumulera toutefois pas la fonction de directeur général de l'organisation de la Ligue américaine de hockey (AHL) à celle d'entraîneur.

"Le club a pris la décision de ne pas attitrer de directeur général à la formation du Rocket. Cependant, je tiens à souligner que nous sommes très satisfaits du travail accompli par Larry Carrière, qui agira dorénavant comme directeur du personnel des joueurs du Rocket", a mentionné Bergevin, en précisant que Carrière conservera aussi son poste de conseiller principal aux opérations hockey du Tricolore.

Bouchard succède ainsi à Sylvain Lefebvre, qui a été congédié le 17 avril. On ignore pour l'instant si les adjoints de Lefebvre, Donald Dufresne, Nick Carrière et Marco Marciano, conserveront ou non leur emploi. Leur avenir sera entre les mains de Bouchard.