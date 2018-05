Les Backstreet Boys sont... back!

Vingt-cinq ans après la naissance du groupe, les Backstreet Boys sont aussi populaires qu'à leurs débuts, comme on a pu le voir au Festival d'été de Québec en juillet dernier.

Mais pas question de vivre dans la nostalgie pour le quintette américain.

Nick, Brian, Kevin, Howie et A.J. ont annoncé la sortie d'un nouvel album et d'une tournée mondiale qui les conduira aux quatre coins de la planète.

Incapable de patienter jusqu'au dévoilement du nouvel opus? Le groupe pop a pensé à vous en lançant une nouvelle chanson - une première en cinq ans - accompagnée d'un clip. Don't Go Breaking My Heart vous ramènera directement dans les années 1990.

Aucune date de sortie officielle n'a encore été mentionnée pour le nouvel album, mais il devrait être en magasin (et sur les plateformes numériques) plus tard cette année. Quant à elle, la tournée devrait débuter au début de l'année 2019 et on vous gage un petit 2$ qu'elle passera par le Québec, étant donné le succès monstre du groupe dans la Belle Province.

Les Backstreet Boys sont de retour sur les planches du Zappos Theatre du Planet Hollywood de Las Vegas en juillet pour Larger Than Life, leur spectacle en résidence.

À voir également: