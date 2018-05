La Québécoise Françoise Abanda est devenue cette semaine la joueuse de tennis canadienne la mieux classée de la WTA, mais vous n'en avez probablement pas entendu parler.

Pourquoi?

Selon la principale intéressée, c'est parce qu'elle est noire.

I will never get the same treatment because I am black. It's the truth! https://t.co/TicR8OnWo0