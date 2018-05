L'aile jeunesse du Bloc québécois largue Martine Ouellet

L'aile jeunesse du Bloc Québécois retire son appui à Martine Ouellet, estimant que la chef contestée représente un obstacle à un retour des forces indépendantistes sur la scène politique fédérale.

"Ce n'est pas un constat qui nous est facile à faire. Nous avons toujours été à ses côtés, mais nous ne pensons plus qu'elle fait partie de la solution", a déclaré mercredi dans un communiqué la présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois, Camille Goyette-Gingras.

Les membres de l'exécutif considèrent que Martine Ouellet, derrière qui ils avaient serré les rangs lors de son arrivée comme chef et au début de la crise, "n'a pas les qualités de rassemblement nécessaires" pour sortir de cette impasse.

L'attaché de presse de la principale concernée, Antoni Gilbert, a indiqué mercredi que cette énième rebuffade n'entamait en rien la détermination de la chef à rester en selle. "Elle reste", a-t-il écrit dans un échange de textos, mercredi.

La présidente de l'aile jeunesse parle du caractère gênant des déchirements bloquistes sur la place publique. "La crise ne concerne pas que nous, membres et militants du Bloc Québécois. Elle est vue par les citoyens du Québec qui nous regardent, dubitatifs", a-t-elle noté.

Un retour à l'unité des forces indépendantistes de la scène fédérale est toujours possible, mais il nécessite le départ de Martine Ouellet à la direction du Bloc Québécois.

Après avoir montré que "nous sommes capables du pire", il faut maintenant prouver que "nous sommes aussi capables du meilleur", a plaidé Mme Goyette-Gingras. "Soyons à la hauteur des attentes de nos citoyens", exhorte celle qui fut attachée de presse de Martine Ouellet à Ottawa.

Et à environ un an et demi des prochaines élections fédérales, la formation indépendantiste ne peut se permettre d'avoir à sa tête une personne dont le style de leadership a mené au départ de sept des 10 députés qui avaient été élus sous la bannière bloquiste en 2015, suggère l'aile jeunesse.

"Un retour à l'unité des forces indépendantistes de la scène fédérale est toujours possible, mais il nécessite le départ de Martine Ouellet à la direction du Bloc Québécois", est-il écrit dans ce communiqué publié aux aurores, mercredi matin.

L'aile jeunesse précise que le retrait de son appui n'a rien à voir avec les orientations idéologiques que la chef bloquiste défend ardemment.

"On n'a jamais été gênés, au Forum jeunesse, de se présenter comme des militants qui croient que l'indépendance doit être au centre de notre action politique et doit se réaliser le plus rapidement que possible", a déclaré le conseiller aux communications de l'instance, Philippe Lavoie.

La sortie des jeunes du Bloc québécois survient quelques jours après que l'ancien député et chef bloquiste Michel Gauthier eut annoncé qu'il se rangeait dans le camp conservateur en prévision du prochain scrutin.

Au conseil général du Parti conservateur, samedi dernier, à Saint-Hyacinthe, il a spécifié qu'il ne serait pas candidat, mais qu'il aiderait ceux qui brigueront les suffrages pour le Parti conservateur au Québec.

L'ancien leader indépendantiste avait qualifié la situation au Bloc québécois de "pitoyable" et de "triste".

Sous la houlette de Martine Ouellet, la formation politique a perdu 70 pour cent de sa députation. Les sept députés démissionnaires ont formé un nouveau parti politique qui s'appelle Québec debout.

L'allié de longue date de la chef, Mario Beaulieu, a quant à lui annoncé qu'il comptait rester député du Bloc québécois, mais qu'il militerait pour dégommer la leader. Celle-ci doit se soumettre à un vote de confiance les 1er et 2 juin.

Le résultat doit être annoncé le 3 juin.

Déjà publié sur le HuffPost: