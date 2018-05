Un dimanche de «Poilus», de «Beau dimanche» et de «Conversation secrète»

Même si Tout le monde en parle et La voix ont terminé leur saison et que le soleil daigne enfin se montrer le bout du nez, n'éteignez pas vos téléviseurs dimanche, le 20 mai.

En cette veille de Journée nationale des Patriotes, Radio-Canada lancera sa programmation estivale avec une nouveauté, Les poilus, et deux retours d'émissions populaires, Viens-tu faire un tour? et Le beau dimanche.

À TVA, on proposera une nouvelle Conversation secrète de Paul Arcand, avec Mike Ward.

Nos amis les bêtes

Aux Poilus, nouveau talk-show animalier, le vétérinaire et communicateur Sébastien Kfoury s'entretiendra chaque semaine avec des personnalités de leur lien avec les animaux et, particulièrement, leur bête à elles, qu'elles traîneront parfois sur le plateau.

Pendant 30 minutes, on en apprendra, au fil des discussions, sur l'habitat, l'alimentation et le comportement de nos amis à poils et à plumes. Des collaborateurs participeront régulièrement au rendez-vous, soit Joanie Lamoureux, directrice adjointe du Parc Safari, Joanie Asselin, copropriétaire du Refuge Éducazoo, et Anne-Charlotte Côté, une jeune amoureuse des animaux. Parfois, des invités VIP du public se joindront à ce sympathique zoo, avec leur compagnon à quatre pattes ou en cage, et une chronique amusante, Animal miroir, dressera une comparaison entre une personnalité et un animal. Il y aura même un band en studio, Fredy V and the Foundation.

Jean-Philippe Wauthier sera le premier convive des Poilus. Ensuite, Pénélope McQuade, Charles Tisseyre, Chantal Lamarre, Paul Houde, Mario Tessier, François Bellefeuille, Ludivine Reding, Virginie Fortin, Christian Bégin, Alex Perron, Brigitte Lafleur et MC Gilles passeront tous dans cet environnement ludique et rassembleur. Les Poilus est une production de Trio Orange, et occupe la case-horaire de 19h30.

Juste après, à 20h, Michel Barrette reprend le volant de Viens-tu faire un tour? avec, à ses côtés, Serge Chapleau et Élyse Marquis, qui revisiteront leurs souvenirs à bord d'une rutilante voiture de collection de l'animateur.

Lieux marquants de l'enfance des partenaires de route de Michel Barrette, retrouvailles avec des personnes significatives de leur parcours, anecdotes cocasses et touchantes, Viens-tu faire un tour? conserve le même concept chaleureux pour son cinquième été en ondes.

Voyageront aussi auprès de Michel Barrette, dans l'un ou l'autre des 14 épisodes, Michel Jasmin, Herby Moreau, Sylvain Cossette, François Bellefeuille, Michel Charette, Kim Thuy, Alexandre Taillefer, Patrice Robitaille, Patrick Lagacé, Mitsou, Marcel Leboeuf, Pierre Hébert, René-Richard Cyr, Benoît Dutrizac, Yves P.Pelletier, Julie Perreault, Pierre Verville et plusieurs autres.

Jean-Philippe Wauthier et sa comparse Rebecca Makonnen entameront pour leur part leur deuxième printemps à l'antenne à la barre du Beau dimanche, à 21h. Ils accueilleront comme premiers invités l'homme de l'heure dans les manchettes, Alexandre Taillefer, Claude Legault, Marie-Mai et Simon-Olivier Fecteau, et le rappeur Loud offrira une prestation musicale.

Mike Ward sans censure

À Conversation secrète, à 21h, à TVA, Paul Arcand soutirera des confidences sans filtre et sans censure au toujours très franc et transparent Mike Ward.

En marchant dans les rues de Montréal et du Vieux-Longueuil, l'humoriste s'ouvrira sur les débats qui secouent son milieu professionnel, sur la liberté d'expression - si chère à ses yeux -, et sur les difficultés à faire rire dans une société où «politiquement correct» et «consensuel» sont devenus les mots d'ordre, particulièrement sous le joug des médias sociaux.

«Ça ne me dérange pas que le monde ne m'aime pas», déclare Ward dans la publicité de sa Conversation secrète.

Il reviendra évidemment sur le conflit qui l'a opposé à Jérémy Gabriel, qui l'a mené à une longue dépression, et parlera de son rapport au Québec, à l'alcool, à sa vie amoureuse, à la générosité et à la sensibilité au malheur des autres. Semble-t-il qu'on découvrira des aspects de Mike Ward aux antipodes de ses côtés extraverti, trash et décapant qui ont fait sa renommée sur scène.

Voyez la bande-annonce ici.

Avant Conversation secrète, les nostalgiques seront heureux de revoir le classique Danse lascive, à 19h.