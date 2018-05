Les nouvelles bières aux extraits de cannabis sont très populaires à la microbrasserie Saint-Bock de Montréal. Pour preuve, parmi les six sortes récemment lancées, deux sont déjà écoulées. Voici notre verdict sur ce nouveau produit, que le propriétaire Martin Guimond vante comme étant unique au Canada.

C'est un Martin Guimond fort heureux de son expérience que le HuffPost Québec a retrouvé au bout du fil. Après des mois d'évaluation et une dizaine de milliers de dollars d'investissement, le propriétaire du Saint-Bock se réjouit que le jeu en eut valu la chandelle.

«C'est une connaissance qui m'a approché en me disant que je devrais me lancer dans le cannabis. Mais honnêtement, je ne fume pas, je ne connais rien là-dedans, et les joueurs qui sont déjà là sont assez gros», raconte-t-il d'entrée de jeu.

Mais l'idée d'être le premier à offrir une bière au cannabis au Canada lui a trotté dans la tête. «Je me disais que même quand le pot sera légal, ça serait compliqué de fabriquer une bière qui mélange THC et alcool. Mais je trouvais qu'avoir les arômes, ça serait le fun», avance-t-il.

Il a alors fait des recherches qui l'ont amené à faire affaires avec Consult&Grow qui a pu lui fournir un cannabis sans effets psychotropes. «C'est un peu comme boire du café décaféiné», illustre-t-il.

Après des mois de tests de brassage et en laboratoire - «je voulais être certain d'offrir un produit légal», soutient-il -, le Saint-Bock a présenté six bières au public. «Il y a vraiment un engouement de la clientèle et aussi dans le milieu des brasseurs. Notre fournisseur a été approché, mais nous avons un contrat d'exclusivité avec lui, ce qui fait qu'on sera les seuls à offrir des bières au cannabis dans un futur rapproché», indique-t-il. Il assure également que ce sont des extraits de plante de cannabis et non de chanvre.

Pour les amateurs de houblon hors de Montréal, les bières au cannabis embouteillées par le partenaire Brasseurs du Monde seront «d'ici trois semaines» distribuées dans les magasins spécialisés de la province.

Notre verdict

Lors du passage du HuffPost Québec au Saint-Bock, lundi, quatre bières au cannabis étaient disponibles en fût. Voici notre verdict.

Pot pas d'pot, American HighPA, Cannabis Green Crack, 6%, 3/5

Pot pas d'pot

S'articule en bouche comme une véritable IPA forte en amertume, on sent le goût d'herbe fraîche. L'orange est aussi présente en finale.

Munchies, Lager blonde, Cannabis White Widow, 4,5%, 4/5

Munchies

Cette bière a été la préférée du HuffPost Québec. Surprenante, il s'agit d'une lager à la fois herbacée, qui dégage une odeur de citronnelle, avec un goût de miel.

Fou rire, Saison, Cannabis Blue Dream, 5,5%, 2,75/5

Fou rire

Seule bière à éviter sur le lot. Déjà, au nez, l'odeur rappelle le Vicks médicamenteux. Le goût est prononcé en bouche, mais elle est loin de déclencher le «fou rire» promis. La finale herbacée réchappe toutefois la mise.

Jack L'Éventreur, Red IPA, Cannabis Jack the Ripper, 6,6%, 3,25/5

Jack L'Éventreur

Cette bière dégage les plus fortes effluves de cannabis sur le lot testé. Elle sent l'herbe fraîche et possède une légère amertume. De plus, elle n'est pas trop sucrée, ce qui est recherché pour ce type de bière.