La diversité sexuelle est de plus en plus exprimée, la communauté LGBTQ plus acceptée, mais force est de constater qu'il y a encore du chemin à faire pour la cause. Le 17 mai a lieu la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et pour faire une différence, on vous propose sept gestes simples à poser.

Bon à savoir : L'édition 2018 est spécialement consacrée aux droits des personnes LGBTQ dans le monde, alors que 72 pays criminalisent toujours l'homosexualité. La Fondation Émergence qui a lancé la journée de sensibilisation en 2003 a d'ailleurs publié sa campagne annuelle nommée Le bouclier LGBT. Une vidéo montre 193 drapeaux aux couleurs de la fierté - représentant les 193 pays membres de l'ONU - avec une balle qui les traverse jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par un drapeau pour montrer que «tous ensemble, on peut arrêter la violence».

1. Partager la campagne Le bouclier LGBT lancée par la Fondation Émergence sur les réseaux sociaux

2. Ne pas dire les mots «fif, gouine, tapette» et tenter de dissuader les autres de les dire.

3. Faire une levée symbolique du drapeau arc-en-ciel

4. Regarder en famille un film à thématique LGBTQ

Ou Queer Eye sur Netflix ou encore la populaire compétition de drag queens de Ru Paul.

Les 15 films marquants du cinéma LGBT Les 15 films marquants du cinéma LGBT











1 of 16 Partager cette image:













5. Aller prendre un verre dans le Village

Et avoir sacrément du fun!

6. Mettre une affiche de la campagne annuelle de lutte contre l'homophobie et la transphobie au bureau

Fondation Émergence

7. Texter vos amis ou proches LGBTQ pour leur dire que vous les aimez

Simple, mais efficace!

VOIR AUSSI :