Les autorités d'Hawaï ont relevé le niveau d'alerte autour du volcan Kilauea qui est situé sur l'île du même nom que l'archipel.

Une activité sismologique accrue et les dangers de la fumée que dégage le volcan ont forcé les autorités à déclencher l'alerte rouge, ce qui signifie qu'une éruption peut être imminente.

Le nuage de fumée a pu être aperçu entre 10 000 et 12 000 pieds au-dessus du niveau de la mer et des cendres se sont rendues jusqu'à Pahala qui est à plus de 40 kilomètres du volcan.

Summary of #HVO #Kilauea VAN/VONA: Ash eruption at summit has increased in intensity. NWS radar & pilot reports show top of the ash cloud is as high as 10,000-12,000 feet above sea level. Ashfall and vog has been reported in Pahala (18 mi downwind). #KilaueaErupts pic.twitter.com/ChzRdu0Ch7