Une première toilette autonettoyante gratuite à Montréal

Une première toilette autonettoyante gratuite est maintenant accessible à tous aux abords de la station de métro Papineau (rues Sainte-Catherine Est et Cartier), à Montréal.

L'arrondissement Ville-Marie indique également que deux autres toilettes seront installées dans les prochaines semaines, soit à la place Émilie-Gamelin (rues Sainte-Catherine Est et Berri) et dans le Vieux-Montréal (rues de la Commune Est et Saint-Gabriel). Au total, 12 unités seraient aménagées dans l'arrondissement selon les plans actuels.

Les toilettes seront contrôlées à distance. Leur conception robuste, anti-vandalisme et anti-graffiti, possède un design unique à Montréal.

Des mesures de sécurité pour les usagers ont aussi été pensées. Par exemple, la porte de la toilette est coulissante à système pneumatique, ce qui lui permet d'ouvrir même en cas de panne électrique, le lave-mains est muni d'un panier de récupération des déchets et un bouton d'ouverture rapide de la porte se trouve au sol en cas de malaise d'un usager.

De plus, des capteurs électroniques de poids ont été installés sous le plancher pour permettre la programmation d'un poids minimum et maximum pour empêcher la porte de se refermer et éviter qu'une personne ne se retrouve seule dans la toilette pendant le cycle de nettoyage.

Les toilettes publiques se nettoieront après chaque utilisation, à l'aide d'un bras de lavage et d'un balai automatisé qui permettent une désinfection de la cuvette et du sol. Chaque unité sera également visitée au moins une fois par jour par une équipe d'entretien.