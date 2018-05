Shopify créera 120 emplois à Montréal

L'entreprise Shopify, spécialisée en vente en ligne, misera davantage sur son bureau de Montréal. La compagnie basée à Ottawa engagera 120 personnes à ses bureaux de la métropole.

Larry Lumsden, vice-président de l'ingénierie de Shopify, a révélé en entrevue avec le HuffPost Québec que la compagnie compte déjà plus de 6000 commerçants parmi ses clients dans la province. Le but de l'entreprise ontarienne est d'offrir une plateforme simple d'utilisation autant pour les commerçants que pour les clients de ces derniers.

«Nous avons besoin de développeurs de logiciels, de concepteurs, de chercheurs et d'ingénieurs de données qui vont, par exemple, transformer une expérience client compliquée en quelque chose de plus simple et agréable. Nous cherchons aussi des stratèges, c'est-à-dire des gens qui vont compléter des entrevues avec nos clients pour connaître ce qu'il y a à améliorer et aider à notre développement», expose Cynthia Savard Saucier, directrice UX.

«Ce sont des emplois à temps plein pour une carrière à long terme», vante pour sa part Larry Lumsden, qui loue le pouvoir d'attraction de Shopify, qui lui-même est revenu travailler au Québec pour relever ce défi.

Sondage Léger

Un récent sondage réalisé par la firme Léger pour le compte de Shopify montre que près de la moitié des Québécois (46%) aurait envisagé de démarrer leur propre entreprise. Donnée fort intéressante pour les compagnies du domaine: parmi les entrepreneurs qui songent à se lancer en affaires, plusieurs évaluent qu'il serait envisageable pour eux de démarrer leur entreprise, mais qu'ils ne disposent pas des outils adéquats (59 %).

Ce sondage commandé par Shopify a été mené par Léger du 20 au 22 avril 2018 auprès d'un échantillon représentatif de 1003 Québécois anglophones ou francophones de 18 ans et plus.

Shopify en chiffres à Montréal