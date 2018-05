DIVERTISSEMENT

Découvrez en primeur le premier clip du duo montréalais NOIA

Le duo électro montréalais formé de Ashley Long et Eduardo Noya Schreus (qui a signé les bandes originales des films «Mommy» et «Laurence Anyways» de Xavier Dolan) présente le clip de la chanson «Oh Death», tirée de l’album «Maybe Forever», dont la sortie est prévue pour le 1er juin prochain. Il s'agit d'une reprise d’une chanson folk américaine, que l’on avait pu entendre, notamment, dans le film «O Brother, Where Art Thou?» des frères Coen.