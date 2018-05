La Canadienne Winnie Harlow fait son effet sur le tapis rouge de Cannes

La top modèle Winnie Harlow était spectaculaire sur le tapis rouge du Festival de Cannes, mardi 15 mai au soir.

De son vrai nom Chantelle Brown Young, née le 27 juillet 1994 à Toronto, a été repérée sur Instagram par Tyra Banks, jurée de l'émission America's Next Top Model. Elle en a parcouru du chemin depuis ses débuts.

La voici sur le tapis rouge, magnifique dans cette robe d'un gris métallique à la traîne spectaculaire.

Winnie Harlow est atteinte de vitiligo depuis qu'elle a 4 ans, une maladie de l'épiderme qui se caractérise par des taches blanches qui apparaissent et s'étendent sur la peau. Si on s'est souvent moqué d'elle sur les bancs d'école - la surnommant même la vache du fait de ses tâches- elle avait un rêve, celui de devenir mannequin et prouver que la beauté n'a pas de visage.

Quelques dates marquantes dans sa carrière. En 2016 elle s'est démarquée dans le clip Lemonade de Beyoncé. Elle a été une égérie exceptionnelle pour Swarovski. On l'a vue aux côtés de Lilly Singh et Zendaya pour faire la promotion de la différence. Et surtout, elle souhaite qu'on ne lui parle pas constamment de sa maladie: « je suis fatiguée d'avoir à parler de ma peau. Je suis humaine. J'ai le même cerveau que vous, il y a même un squelette sous ma peau comme vous. Ce n'est pas si sérieux. »

Elle avait confié au Elle Canada: «je m'aime comme je suis, mais les gens m'écrivent toujours au sujet des malades du vitiligo qui dissimulent leur peau. On me répète de communiquer des messages tels qu'« aimez-vous comme vous êtes et cessez de vous cacher. » Mais je ne suis pas d'accord avec cela, s'ils se sentent mal à l'aise ainsi, laissez-les vivre comme ils veulent. »

