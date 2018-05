«T’es encore capable d’allumer»: Pierre Bruneau trouvait «cute» de saluer sa conjointe

Pierre Bruneau en a fait rigoler plus d'un, dimanche, au Gala Artis, lorsque, au moment de livrer ses remerciements après avoir reçu le trophée de l'Animateur/Animatrice de bulletins de nouvelles, il a envoyé une boutade coquine à sa conjointe, Ginette, en lui disant qu'elle est «encore capable d'allumer».

Lorsque le gagnant de 20 trophées Artis en carrière est passé en salle de presse pour rencontrer les journalistes après son discours, les réseaux sociaux s'enflammaient autour de sa phrase mignonne. Nous l'avons fait remarquer à Pierre Bruneau, qui s'est tout de suite montré intéressé à la réaction des gens.

«C'est cute, non?», a suggéré le pilier de TVA.

«C'est la journée de l'amour! C'est la fête des Mères... Je pense que c'est cute, de pouvoir le dire encore! Je trouvais que c'était la plus belle façon de la remercier, pour ces 45 ans (de mariage, ndlr). Et je suis ému, avec ça...», a-t-il continué, sourire aux lèvres.

D'ailleurs, l'homme avait également un bon mot à formuler à l'égard de toutes les femmes qui peuplent son univers professionnel.

«Il y a de la place pour tout le monde dans ce métier-là, et maintenant davantage de femmes que d'hommes pratiquent le métier de journaliste. À l'écran, il y a de plus en plus de femmes, et c'est tellement, tellement extraordinaire!»

