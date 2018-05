Des paysages à couper le souffle, une vie sauvage fascinante, de la haute gastronomie et des plages immaculées abondent à l'intérieur des frontières canadiennes. Découvrez les expériences uniques qui rendent l'exploration de notre beau pays si vivifiante.

Encourager l'équipe locale

Que vous soyez à Montréal, Toronto ou Vancouver, il y a toujours un événement sportif pour stimuler votre esprit de compétition. Cet été, encouragez l'Impact de Montréal, les Blue Jays de Toronto, ou les Whitecaps de Vancouver en utilisant vos milles AIR MILES pour profiter de réductions sur le prix des billets.

Dites Yeehaa au Stampede de Calgary

Sortez vos bottes de cowboy et joignez-vous à la foule lors de cette célébration de dix jours qui touche à tout en lien avec la culture western. Des compétitions de rodéo aux spectacles de musique country en passant par une gastronomie plus que copieuse, toute la famille y trouvera son compte. De plus, il y a beaucoup à faire et à découvrir dans la magnifique ville de Calgary. Les randonnées pédestres, le village historique d'Heritage Park et un zoo de classe mondiale sont tous des incontournables. Vous serez d'autant plus en bonne compagnie au zoo de Calgary, puisque les pandas géants viennent tout juste d'y faire leur entrée.

Savourez la meilleure poutine au monde

Montréal est l'une des plaques tournantes du Canada en matière d'art et de culture, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aussi y savourer une délicieuse poutine. La province est bien connue comme l'inventeur de cet audacieux mélange de frites, de sauce brune et de fromage en grains, son dévouement au plat étant incomparable. Les puristes tomberont en amour avec la poutine de l'Orange Julep. De plus, vous pouvez faire passer le tout avec la boisson à l'orange mythique de l'établissement. Utilisez votre carte AIR MILES pour profiter de réductions sur le prix d'admission au Musée des beaux-arts de Montréal, puis réinvestissez vos économies dans une bonne poutine. Si vous êtes en quête d'émotions fortes, essayez la poutine au foie gras et au homard offerte dans les restaurants les plus raffinés de la métropole.

Surfer à Tofino

Le Canada n'est pas connu pour sa culture du surf, mais Tofino s'est forgé une réputation des plus enviables à titre de capital national de ce sport aquatique. Cette petite municipalité de la côte ouest offre des vagues que sauront apprécier autant les débutants que les surfeurs chevronnés. Si vous désirez essayer une nouvelle activité et sortir de votre zone de confort, il n'y a pas de meilleur endroit pour attraper votre première vague que cette petite ville côtière absolument magique. Une fois revenu sur la terre ferme, assurez-vous de profiter de tout ce que Vancouver a à offrir. Assistez à un spectacle, ou emmenez toute la famille à la foire de la Pacific National Exhibition pour effectuer quelques tours de manège et savourer une barbe à papa.

Observer les licornes de mer au Nunavut

Vous n'avez pas à sortir du Canada pour découvrir les merveilles de la vie sauvage. Le Nunavut est une destination touristique de plus en plus prisée par les voyageurs en quête de nouvelles expériences. L'une des activités les plus insolites à laquelle vous puissiez participer est l'observation des narvals. Les eaux du Canada regorgent d'ailleurs de mammifères marins uniques comme les licornes de mer. Si une escapade au Nunavut ne figure pas dans vos plans à court terme, faites plaisir à toute la famille en vivant une expérience aquatique plus près de la maison. Les Aquarium Ripley de Toronto et Vancouver sauront ravir tous les passionnés de vie marine.

