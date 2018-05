Le chef Anthony Bourdain défend ses collègues québécois après un tweet insultant

Le chef très médiatique Anthony Bourdain est de nouveau dans l'eau chaude après son passage à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'épisode de son émission «Parts Unknown» diffusé dimanche sur CNN portait sur le patrimoine culturel et gastronomique de Terre-Neuve-et-Labrador. Des chefs de cette province lui ont notamment servi de la viande d'orignal et d'authentiques «fish and chips».

Après la diffusion, un téléspectateur a reproché sur Twitter au chef Bourdain de s'être fait accompagner par les chefs cuisiniers montréalais Fred Morin et David McMillan, du restaurant Joe Beef, lors de cette visite à Terre-Neuve l'automne dernier.

Rick Davies a écrit sur Twitter: «Pourquoi Anthony Bourdain a-t-il emmené avec lui à Terre-Neuve de morveux chefs canadiens-français? Anthony, tu as desservi la cuisine et l'hospitalité de Terre-Neuve». Angela Freyra a renchéri en demandant pourquoi l'émission consacrée à Terre-Neuve-et-Labrador avait été «prise en otage par des chefs québécois».

Le chef Bourdain a répondu que c'est seulement grâce au plaidoyer incessant de ces deux «Frenchies» qu'il avait été amené à visiter la province. Il a soutenu que Fred Morin et David McMillan avaient été plus persuasifs et efficaces que l'office de tourisme terre-neuvien.

Why were two "Frenchies" on the last ep of #PartsUnknown #Newfoundland? Because they were solely responsible for enticing me there . — Anthony Bourdain (@Bourdain) 14 mai 2018

It was @joebeef and @fredmadeit and their relentless advocacy for #Newfoundland (and the two Jeremy's) who convinced us to make the show. — Anthony Bourdain (@Bourdain) 14 mai 2018

And I've long said @joebeef and @fredmadeit have been more forceful and effective advocates for Canadian tourism than the Tourism Board — Anthony Bourdain (@Bourdain) 14 mai 2018

D'autres internautes ont pris la défense du chef Bourdain, en rappelant que c'est grâce aux deux Montréalais que le chef vedette avait visité la province.

Cette émission tournée à Terre-Neuve-et-Labrador n'en était pas à sa première controverse: dans un tweet faisant la promotion de l'épisode, les producteurs avaient utilisé le terme «Newfie», jusqu'à ce qu'on les informe que ce terme est péjoratif sur «le rocher». La production s'est ensuite excusée et le message semble avoir été supprimé depuis.