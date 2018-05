15 activités pour un Bachelorette réussi

Avec la saison des mariages vient la saison des Bachelorettes!

Mesdames, nul besoin d'aller à Las Vegas pour avoir du plaisir entre filles. Montréal et Québec offrent 1001 options pour organiser une journée... inoubliable! Voici donc quelques idées pour vous inspirer, et ce, peu importe votre budget et vos intérêts.

Un atelier de mixologie chez Ateliers et Saveurs

Quoi de mieux, pour se mettre dans l'ambiance, que de concocter de délicieux cocktails dans un cadre festif? Pour ce faire, rendez-vous chez Ateliers & Saveurs (deux succursales à Montréal et une à Québec), où vous apprendrez à faire les plus délicieux cocktails, que vous aurez évidemment la chance de boire par la suite. De quoi commencer la journée en beauté!

Un cours de pole dancing

Laissez aller votre sensualité dans un cours de pole dancing et profitez-en pour apprendre quelques mouvements qui sauront pimenter votre vie de couple... La future mariée aura également de quoi surprendre son bien-aimé durant la nuit de noces! À Montréal, on vous recommande Milan Pole Dance Studio et à Québec, le Studio Parallèle.

Un tour de limousine

C'est un peu cliché, certes, mais c'est la meilleure façon de se sentir comme une princesse, l'instant d'une soirée, et d'attirer tous les regards. Bref, votre tour de limousine sera assurément un moment fort de la soirée! À Montréal, on opte pour Autobus Limo et à Québec, on fait confiance à Groupe Limo Québec.

Un cours personnalisé de maquillage/coiffure

Prenez rendez-vous au studio Wonderblush pour apprendre comment effectuer votre maquillage et votre coiffure... comme une pro! Vous sortirez de là déjà toute prête pour faire la fête jusqu'au petit matin et pourrez même reproduire ce look à la maison par la suite. Bref, une pierre deux coups! En plus, le local est girly à souhait.

Un souper plus que parfait à La Champagnerie

La Champagnerie est une adresse de prédilection pour les futures mariées. En raison de la forte demande, cet établissement du Vieux-Montréal vient tout juste de lancer des forfaits Bachelorette (pour 10 personnes et plus) qui simplifieront grandement la tâche des organisatrices. Plusieurs options sont disponibles, en fonction du budget (de 40$ à 175$ par personne) et des attentes de chacun.

Tous les forfaits incluent la décoration de verres et bouteilles, des jeux/défis durant le repas, une initiation au sabrage pour la future mariée, ainsi qu'une photo dans le booth Instagram La Champagnerie. Plaisir garanti!

Un show de Drag Queen

À Montréal, c'est au Cabaret Mado que ça se passe et à Québec, c'est au bar Le Drague! Peu importe de quel côté de l'autoroute 20 vous vous trouvez, un spectacle de Drag Queens est toujours une option gagnante pour un Bachelorette party. Des rires, des paillettes et des bulles en masse!

Un pyjama party dans la suite présidentielle

Parce qu'on ne se marie qu'une seule fois dans notre vie (en théorie), pourquoi ne pas célébrer ça en grand en louant la suite présidentielle de votre hôtel favori? À Montréal, celle de l'Hôtel W vient tout juste d'être rénovée et est tout indiquée pour un enterrement de vie de jeune fille, tandis qu'à Québec, c'est à l'Hôtel PUR qu'on se donne rendez-vous.

Un week-end au chalet

Vous rêvez d'un week-end tranquille, plutôt que d'une soirée de fiesta dans les rues de Montréal avec vos couronnes brillantes et vos chandails thématiques? Pas de problème! Il est possible de louer un chalet en bordure des grandes villes pour échapper au rythme effréné et profiter d'un moment bien-être entre copines.

Ralia Retreats est situé à Saint-Donat (Lanaudière), soit 1h de Montréal, et offre le cadre idéal pour une retraite entre filles. 10 lits, une salle de yoga, un spa et un sauna, une grande cuisine tout équipée et un magnifique lac privé. Il est même possible de prendre l'option « tout inclus », comprenant les repas santé, et de faire venir une massothérapeute pour vous chouchouter. La belle vie, quoi!

La route des vins

Pas besoin de se rendre en France, en Italie ou en Californie pour faire la route des vins. Brome-Missisquoi, dans les Cantons-de-l'Est, offre de très belles options, qui vous permettront même de découvrir d'excellents cépages québécois.

En vrac :

-Dansez sur le bar et tentez votre chance au taureau mécanique au bar Chez Serge (Montréal)

-Enfilez une queue de poisson et transformez-vous en Arielle, chez Aqua Sirène (Québec et Montréal)

-Passez une soirée 100% burlesque au Bord'Elle (Montréal)

-Chantez à tue-tête au Ninkasi (Québec) ou au Pang Pang Karaoké (Montréal)

-Habillez-vous chic et offrez-vous l'afternoon tea au Ritz-Carlton (Montréal)

-Faites déplacer le « beautytruck » La Rousse Mobile pour une mise en beauté à domicile (Montréal)

À VOIR AUSSI