10 restaurants où on peut bruncher toute la journée

Vous êtes-vous déjà réveillé un petit peu plus tard que prévu avec une profonde envie de bruncher? Le problème, c'est qu'il faut faire vite. Quelques restos ne font plus d'oeuf-bacon passé une certaine heure. On vous présente donc une sélection d'adresses où déjeuner quasi toute la journée.

Vieux Vélo

De bons petits-déjeuners réconfortants servis jusqu'à 16h, 7 jours sur 7, dans une belle ambiance! On capote sur leurs oeufs bénédictines B.A.B. (bacon, avocat et brie) et le café est délicieux. Psst : On compte aussi des options véganes intéressantes.

59, Rue Beaubien Est, Montréal

Dépanneur Le Pick-up

Charmante adresse où on peut déguster de délicieux sandwichs déjeuners jusqu'à la fermeture (19h, la semaine - 18h, le samedi - 16h, le dimanche). On s'installe sur la terrasse l'été et on profite de leurs petites gâteries.

7032, rue Waverly, Montréal

Patati Patata

Pas le choix de commander une poutine déjeuner à la "friterie de luxe" Patati Patata, ouverte jusqu'à 2h du matin.

4177, Boulevard St Laurent, Montréal

Larry's

Le menu brunch est court, mais l'avantage, c'est que le café est bon et si l'envie vous prend, vous pouvez passer au vin tout de suite après le déjeuner. Quoi? Ils ont une bonne sélection. Pourquoi s'en passer? On recommande le sandwich déjeuner.

9, Avenue Fairmount Est, Montréal

Green Spot

Un classique de Saint-Henri. Le casse-croûte Green Spot offre des déjeuners copieux et bien gras. Ça, ça te remet sur le piton.

3041, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Bagel Saint-Viateur

L'institution sert des bagels bien chauds 24 heures sur 24 avec tout ce qu'il faut pour bien l'apprécier.

263, Rue Saint Viateur Ouest, Montréal

Maam Bolduc

Les brunchs de Maam Bolduc sont toujours délicieux et sont offerts jusqu'à 22h, l'heure de fermeture.

4351, Avenue Lorimier, Montréal

Le Resto du Village

Les déjeuners sont servis 24 heures sur 24 et comprennent une impressionnante sélection de viandes : bacon, bologne, jambon, cretons, saucisses de porc et bœuf, saucisses hot dog, rôti de porc, poulet, viande fumée, steak et pepperoni. De quoi bien entourer vos oeufs.

1310, Rue Wolfe, Montréal

Miami Deli

Ouvert 24 heures par jour et 7 jours sur 7, on peut y déguster un bon vieux déjeuner à l'américaine à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit dans un décor tropical parfaitement kitsch!

3090, rue Sherbrooke Est, Montréal

Blanche Neige

Même chose! Un déli où on sert le déjeuner 24 heures sur 24, tous les jours. Le restaurant offre même la livraison du déjeuner toute la journée avec JustEat. Pas plate!

5405, Queen Mary, Montréal

