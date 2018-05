Nintendo relance sa Nintendo Classic Edition

La Nintendo Classic Edition, console rétro lancée par Nintendo, reviendra sur les tablettes le 29 juin prochain.

La console de jeux vidéo lancée le 11 novembre 2016 avait connu un tel engouement que les exemplaires s'étaient écoulés en peu de temps, certains revendeurs cherchant à faire un profit avec les amateurs et les collectionneurs.

Voyant l'attachement des milléniaux pour les consoles qui ont bercé leur enfance, Nintendo a saisi la balle au bond, produisant la Super Nintendo Classic Edition. Celle-ci a été mise en vente le 18 septembre 2017, cette fois-ci avec un nombre plus élevé d'exemplaires disponibles pour répondre à la demande.

Nintendo avait également laissé entendre qu'elle rééditerait sa Nintendo Classic Edition, chose qu'elle a confirmée dimanche soir dans une publication Facebook. «Cette console et la console Super NES Classic Edition devraient être disponibles jusqu'à la fin de l'année», a indiqué la compagnie.

La console disposera d'une trentaine de jeux, tous des classiques: Balloon Fight, Castlevania, Castlevania II: Simon's Quest, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Double Dragon II: The Revenge, Dr. Mario, Excitebike, Final Fantasy, Galaga, Ghosts 'n Goblins, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby's Adventure, Mario Bros., Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch-Out!! Featuring Mr. Dream, StarTropics, Super C, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Tecmo Bowl, The Legend of Zelda, et Zelda II: The Adventure of Link.

Chose appréciée, cette console peut être branchée sur les téléviseurs modernes à l'aide d'un câble HDMI fourni en boîte.

Au tour de la Nintendo 64?

Selon Polygon, Nintendo a déjà enregistré la marque déposée en Europe pour la Nintendo 64 Classic Edition. Cependant, c'est silence radio dans la sphère publique de la part de la compagnie japonaise concernant ce projet jusqu'à maintenant.