Michel Brazeau

Le producteur de spectacles bien connu dans la région de Québec, Michel Brazeau, est décédé le jeudi 10 mai dernier.

Il avait été hospitalisé quelques jours auparavant à la suite d'une crise d'épilepsie. Il avait 62 ans.

Michel Brazeau s'était fait connaître en tant que promoteur et producteur d'artistes internationaux et québécois dans la capitale dès les années 1980. Durant cette période, on lui doit la venue dans la région de Metallica, Céline Dion, Elton John, des Rolling Stones, Ginette Reno, Leonard Cohen, David Bowie, Iron Maiden et Styx, entre autres.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association québécoise de l'épilepsie, indique la famille.

Karl-Emmanuel Picard, copropriétaire de L'Anti Bar & Spectacles et à la tête de la compagnie District 7, lui a rendu hommage sur Facebook.