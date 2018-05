Marvel veut séduire la Chine avec ces nouveaux superhéros

Il aura fallu un an à Marvel pour arriver jusqu'en Chine. Fruit de son partenariat avec l'un des géants d'Internet et du jeu vidéo chinois -Netease- en juillet 2017, Marvel a dévoilé ses premiers superhéros chinois. Deux nouvelles séries de bandes dessinées co-signées par Marvel et Netease sont donc consacrées à des personnages originaires de l'Empire du Milieu. Les albums sont disponibles -uniquement en mandarin pour l'instant- sur le site de Netease depuis le 9 mai.

Si la franchise recense déjà 309 personnages originaires de Chine, ils sont essentiellement anecdotiques et campent des rôles secondaires ou ceux de méchants. Ainsi, le Mandarin -ennemi d'Iron Man- ou "La Dynastie"- sorte d'"Avengers" composé de superhéros chinois- semblent insignifiants au milieu des 55 000 personnages recensés au total dans l'univers Marvel.

De la case de BD à la pleine page

Avec ces deux nouveaux titres, le géant américain consacre pour la première fois deux personnages chinois comme héros de leur propre histoire et non plus simplement comme faire-valoir narratifs. Écrits et dessinés par des artistes d'origines chinoise, ces romans graphiques visent à raconter des histoires "basées sur la culture et la mythologie chinoises mais dans le monde moderne", selon CB Cebulski, rédacteur en chef de Marvel Comics.

Le premier volet, intitulé "Les guerriers des trois Empereurs" (三皇斗战士)" suit les traces de Lin Lie, un jeune-homme de 18 ans qui découvre une épée ancienne et puissante avec laquelle il doit combattre Chiyou- une entité maléfique réincarnée qui projette de détruire l'humanité.

Lin Lie, le héros de la bande-dessinée Marvel "Les combattants de l'Empereur"

Dans "Cyclone (气旋)", l'histoire est consacrée à une jeune femme du nom de Lei Ling- architecte le jour et justicière la nuit. Elle se bat contre les forces du mal sous couvert de son identité secrète, "Aero", et grâce à son pouvoir qui lui permet de contrôler les courants aériens.

Lei Ling , super-héroïne de la bande-dessinée "Cyclone" de Marvel

Marvel préface son "Livre des Merveilles"

L'univers Marvel séduit énormément en Chine. Les deux derniers blockbusters en date signés Marvel/Disney ont connu un succès retentissant au box-office. "Avengers: Infinity War" a récolté 200 millions de dollars le premier week-end de sa sortie en Chine. Moins salué, "Black Panther" a tout même permis d'amasser 100 millions de dollars, faisant de la Chine le marché étranger où le film a le mieux marché.

Avec "Les guerriers des trois Empereurs" et "Cyclon", l'exploration de Marvel dans l'Empire céleste semble pleine de perspectives. Les deux romans graphiques ont déjà été massivement consultés par les lecteurs chinois avides de bandes dessinées (six et cinq millions de lectures respectivement sur Netease). Un "easter egg" montrant Iron Man dans l'un des albums suggère par ailleurs la possibilité d'une fusion des univers Marvel sino-américains.

Quel super-héros se cache sur cette image?

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

