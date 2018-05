C'est super, il ne reste plus que quelques jours avant la tant attendue cérémonie de mariage du Prince Harry et de Meghan Markle. Les fans de la famille royale sont en liesse et attendent ce samedi 19 mai avec impatience. Pour suivre cette grande fête de chez soi, ou dans sa piscine, quoi de mieux qu'un maillot de bain à l'effigie des deux tourtereaux?

La proposition peut paraître incongrue. Mais elle est bel et bien réelle. C'est en effet ce que propose Bags of Love, qui permet aux internautes d'imprimer des photos de leur choix et de les apposer sur divers produits du quotidien. Pour démontrer la qualité de ses impressions, l'entreprise a reproduit sur ses une pièce le visage des futurs mariés.

Depuis notre ordinateur, on ne peut que reconnaître le talent. On aperçoit, par exemple, le grain de beauté de l'ancienne actrice de "Suits" au-dessus de son sourcil gauche.