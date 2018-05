Un Airbus A319 avec 128 personnes à bord a dû faire un atterrissage d'urgence lundi en Chine après l'éclatement d'une vitre du cockpit qui a blessé le copilote, a annoncé l'Administration de l'aviation civile chinoise (CAAC).

La gravité des blessures du copilote, qui a été à moitié aspiré à l'extérieur de l'appareil par la dépressurisation, n'était pas connue.

L'appareil de la compagnie Sichuan Airlines, qui reliait la métropole de Chongqing à Lhassa (Tibet) tôt lundi matin, est parvenu à atterrir d'urgence à Chengdu malgré l'éclatement de la vitre droite du cockpit, selon un communiqué de la CAAC.

Le copilote a été blessé, au visage et à la taille, et une hôtesse a été légèrement blessée pendant l'atterrissage, selon le communiqué.

A Sichuan Airlines flight from Chongqing to Lhasa made an emergency landing in Chengdu Monday morning due to mechanical failure, the airline said, adding that passengers will be relocated to another plane to continue their journey pic.twitter.com/PXABHJZl9S