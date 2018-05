La top modèle Kendall Jenner est, tout comme sa famille, habituée aux tenues révélatrices. Elle a encore frappé à Cannes en portant un pull à sequins métalliques... sans le bas.

Certains diront qu'il s'agissait d'une mini-robe, mais ça a sérieusement l'air d'un pull. Vous savez, celui qu'on met tout seul chez nous avant d'aller se coucher, mais en version plus chic et plus étincelante.

La pièce signée Nicolas Jebran est en plus assez décolleté merci. Pas de bijou avec ça, juste des talons aiguille noirs. Clairement, le mannequin ne s'est pas cassé la tête pour l'événement-bénéfice Fashion for Relief. Elle voulait assurément montrer ses jambes longilignes, mais on se demande bien comment elle a réussi à s'asseoir sans dévoiler sa petite culotte.

