Les employés du quotidien Le Devoir ont été évacués de la salle de rédaction après qu'un incendie s'est déclaré dans l'édifice qui abrite leur bureau à Montréal, lundi en début de soirée.

«Tout le personnel est sain et sauf. C'est l'essentiel, a écrit sur Twitter le directeur du Devoir, Brian Myles. Lourds dommages par contre.»

L'incendie, qui a été maîtrisé depuis, a pris naissance sur la terrasse située sur le toit du bâtiment. La cause du brasier serait une cigarette mal éteinte dans un bac à fleurs.

Lorsque les employés du Devoir ont commencé à évacuer l'édifice, les gicleurs s'étaient déjà activés, a indiqué en entrevue Florent Daudens, qui est directeur de l'information numérique au journal.

L'immeuble du @LeDevoir flambe. Tout le personnel est sain et sauf. C'est l'essentiel. pic.twitter.com/tqux4gLfU2 — Brian Myles (@brianmyles) 14 mai 2018

Le toit de l'édifice abritant @LeDevoir flambe. Flammes visibles sur le toit.



6 sinon 7 camions de pompiers déjà sur place.



D'autres arrivent.



Très fort vent.#PolQc #LeDevoir #PolCan pic.twitter.com/CXXw1rgVzS — Bernard Drainville (@drainvillepm) May 14, 2018

Selon ce qu'a écrit la journaliste Lisa Marie Gervais sur Twitter, les employés du Devoir, qui sont aux huitième et neuvième étages, sont sortis de l'édifice car ils commençaient à sentir la fumée. L'alarme ne sonnait apparemment pas à leur niveau.

Les pompiers étaient sur les lieux pour tenter de maîtriser le brasier, et les policiers leur sont venus en aide pour gérer la circulation dans le secteur, où quelques tronçons de rues ont été fermés.

L'immeuble abritant Le Devoir est situé à l'intersection des rues Berri et Sainte-Catherine. Peu après 19h, le Service de police de la Ville de Montréal a indiqué que la rue Sainte-Catherine était fermée entre les rues St-Denis et St-Hubert. La rue Berri était quant à elle fermée entre les boulevards Maisonneuve et René-Lévesque.

Via un tweet, le quotidien montréalais a confirmé qu'il sera en mesure de publier son édition papier mardi et que ses éditions numériques continuent de fonctionner.

«Je ne sais pas si ça va être 100 pour cent comme d'habitude, mais on sort parce qu'on ne sait pas faire autre chose. On va tout faire pour livrer toutes nos éditions: papier et numérique», a indiqué M. Myles.

Les éditions papier du Devoir ne sont pas imprimées dans leurs bureaux; elles sont produites chez Imprimerie Mirabel, qui appartient à Québecor.

«Si on est capables de sortir ce soir, on va être capables les jours suivants, c'est clair. Ça va être un défi logistique supplémentaire, mais ce n'est rien d'insurmontable», a conclu M. Myles.

Avec des informations de La Presse canadienne.

À tous ceux qui s'inquiètent pour nous soyez rassurés. Nous sommes sains et sauf au @LeDevoir. Lourds dommages par contre. — Brian Myles (@brianmyles) 14 mai 2018

Mise à jour sur l'incendie dans nos locaux : nous allons être en mesure de publier notre édition papier demain et nos éditions numériques continuent de fonctionner. — Le Devoir (@LeDevoir) 14 mai 2018